「まじできた」「救世主になってください」浦和が元スウェーデン代表FWを獲得！ ロシアW杯出場の“実力者”加入にファン期待
浦和レッズは８月24日、FWイサーク・キーセ・テリンの完全移籍加入を発表。今後はメディカルチェック等を経て正式契約が結ばれる予定で、背番号は「99」に決まった。
テリンはスウェーデン出身の33歳で、身長190センチ、体重85キロの大型FWだ。これまでに母国のクラブのほか、フランス、ベルギー、ドイツ、トルコ、UAEなど、複数の国でプレーしてきた。
スウェーデン代表としても通算33試合に出場し、５ゴールを記録。2018年のワールドカップ、ロシア大会に出場した経歴も持つ。
クラブは同選手の特徴について、「高さと強さを兼ね備えた決定力のあるストライカー」と紹介。さらに、「中盤とのコンビネーションにも優れ、ゴール前での存在感を発揮するだけでなく、前線からの献身的な守備やハードワークもこなすことができ、チームに大きなエネルギーをもたらしてくれる選手」と評価している。
テリンは加入にあたり、以下のようにコメントしている。
「こんにちは、浦和レッズのみなさん。日本を代表するクラブである浦和レッズに加入できることをとてもうれしく思っています。これまで素晴らしいファン・サポーターの前でプレーする機会に恵まれてきましたが、今度は熱い浦和レッズのファン・サポーターの前でプレーできることに、とてもワクワクしています。
チームのみんなと一緒にベストを尽くし、タイトルを浦和レッズにもたらせるよう頑張ります。このクラブのユニフォームに袖を通し、みなさんの前でプレーできる日が待ちきれません。すぐにお会いしましょう。イサーク」
経験豊富な新戦力の加入に、SNS上でファンからも「まじできたーー」「まじで救ってくれ」「浦和の救世主になってください」「攻撃の更なる活性化頼みます！」「ゴール量産頼みます！」といった期待の声が多く上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
