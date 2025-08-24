¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ª¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¦¥»¥Ö¥ó¤Ç¡¢¶ñºà¤äÌ£¤ï¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡©
¤·¤Ã¤«¤êÌîºÚ¤òÀÝ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËþÊ¢´¶¤âÍß¤·¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡£
º£²ó¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¡¢¶ñºà¤äÌ£¤ï¤¤¤Ê¤É¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¼Ô¤Ï3¼Ò¤È¤â¤Ë°Û¤Ê¤ë
À½Â¤¼Ô¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¤È¤â¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥½¥ó¤¬ÆüËÜ¥Ç¥ê¥«¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬¥È¥ª¥«¥Ä¥Õ¡¼¥º¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¥Õ¥¸¥Õ¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À ÆÚ¤·¤ã¤Ö¡×397±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
¥Ñ¥¹¥¿¤âÌîºÚ¤â¤ªÆù¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£¤Í¤ê¸ÕËã¤ò²Ã¤¨¤¿¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÇ»¸ü¤Ê¸ÕËã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¤µ¤Î¤¢¤ëÍÆ´ï¤ò¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¡¢¶ñºà¤È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òº®¤¼¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤Þ¤ë¤Ç´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÉÊ¡Ö´Ýµµ¥·¥§¥¤¥¯¤¦¤É¤ó¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
1ÊñÁõÅö¤¿¤ê340kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á12.5g¡¦»é¼Á19.5g¡¦Ãº¿å²½Êª30.7g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ2.72g¤Ç¤¹¡£
ÍÆ´ï¤Î½Å¤µ¹þ¤ß¤Î½ÅÎÌ¤Ï¡¢246g¤Ç¤¹¡£
ÆÚÆù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ÎÀ¸ÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚÆù¤Ï¤Û¤É¤è¤¯»é¿È¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ÕËã¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¸Ç¤á¤Ç¡¢¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¤·¤¿»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»þÀÞ´¶¤¸¤ë»ç¶Ì¤Í¤®¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¡¢ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ä¡Ö°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡ªÆÚ¤·¤ã¤Ö¤ª¤í¤·¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡×398±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
¤´¤Þ¥À¥ì¤ÇÏÂ¤¨¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡¢À¸ÌîºÚ¤ÈÆÚ¤·¤ã¤Ö¤ä¤ª¤í¤·¡¢¤ï¤«¤á¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤æ¤º¤È¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤¬¤¤¤¤¿¤æ¤º¥Ý¥ó¿Ý¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
1ÊñÁõÅö¤¿¤ê241kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á13.6g¡¦»é¼Á7.1g¡¦Ãº¿å²½Êª32.4g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ2.9g¤Ç¤¹¡£
ÍÆ´ï¤Î½Å¤µ¤ò´Þ¤á¤¿½ÅÎÌ¤Ï¡¢250g¤Ç¤¹¡£
¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¡¢¤æ¤º¥Ý¥ó¿Ý¤Î»ÀÌ£¤È´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ÎÌîºÚ¤Ë¡¢¤ï¤«¤á¤ä¤ª¤í¤·¤Ê¤É¶ñºà¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÚÆù¤Ï¤ä¤ä¸Ç¤á¤Ç»é¿È¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤ÏºÙ¤á¤Ç¡¢¤æ¤º¥Ý¥ó¿Ý¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤è¤¯Íí¤ß¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤á¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ä¡Ö¤è¤¯¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¤Ç²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÖÆÚ¤·¤ã¤Ö¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡×397±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
ÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢ÌîºÚ¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤«¤Ü¤¹²Ì½ÁÆþ¤ê¤Î¤´¤Þ¥Ý¥ó¿Ý¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
1ÊñÁõÅö¤¿¤ê422kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á21.4g¡¦»é¼Á20.6g¡¦Ãº¿å²½Êª40.0g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ3.3g¤Ç¤¹¡£
ÍÆ´ï¤Î½Å¤µ¤ò´Þ¤á¤¿½ÅÎÌ¤Ï¡¢296g¤Ç¤¹¡£º£²ó¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤Æ¤¤¤ë3ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆÚÆù¤Ï¤ä¤ä¸Ç¤á¡£ÌîºÚ¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¡£3¼Ò¤È¤â¤ËÌîºÚ¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤«¤Ü¤¹²Ì½ÁÆþ¤ê¤Î¤´¤Þ¥Ý¥ó¿Ý¤Ï¡¢¤´¤ÞÉ÷Ì£¤¬¶¯¤á¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ü¤¹¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤Ï¤Ò¤«¤¨¤á¡£Ì£¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤Ï3¼Ò¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âºÙ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¸ºß´¶¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£¶ñºà¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤è¤¯Íí¤ß¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ä¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÖÆÚ¤·¤ã¤Ö¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
3¼Ò¤È¤â¤ËÌîºÚ¤äÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡×¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¿¶¤Ã¤Æº®¤¼¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡ªÆÚ¤·¤ã¤Ö¤ª¤í¤·¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡×¤Ï¡¢¤´¤ÞÉ÷Ì£¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÖÆÚ¤·¤ã¤Ö¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡×¤Ï¡¢Â¾2¼Ò¤È²Á³Ê¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¤â½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîºÚ¡¦ÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¦¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à½Å»ë¤Î¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
É®¼Ô¡§¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼ Áê¾ì °ì²Ö
°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÇ¯´Ö100¿©°Ê¾å¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥Þ¥Ë¥¢¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÏÃÂê¤Î¥°¥ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£