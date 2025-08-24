³°¿©Â³¤¤Ç¤â¸ºÎÌÀ®¸ù¡ªÈ¾Ç¯¤Ç¡Ý£¹kg¤ò³ð¤¨¤¿¡Úºî¤êÃÖ¤¡ßPFC´ÉÍý¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¼ÂÁ©Ë¡
¡ÖÊ¿Æü¤Ï³°¿©Â³¤¤Ç¼«¿æ¥¼¥í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×--¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢30Âå±Ä¶È¿¦¤ÎE¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢½µËö¤Î¡Èºî¤êÃÖ¤¡É¤È¡ÈPFC´ÉÍý¡É¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÂÎ½Å¡Ý£¹kg¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¡Ý£·¡ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý£¸cm¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢³°¿©¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½µËö¤Î¡Èºî¤êÃÖ¤¡É¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë
¡ÖÊ¿Æü¤Ïµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ³°¿©¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Ð¤«¤ê¡£ÌîºÚ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈE¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤Þ¤º¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢½µËö¤Ë£²»þ´Ö¤À¤±»È¤¦¡È¥ß¡¼¥ë¥×¥ì¥Ã¥×¡Êºî¤êÃÖ¤¡Ë¡É¤Ç¤·¤¿¡£
·Ü¤à¤ÍÆù¤Î±ö¹í¾Æ¤¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¾Æ¤µû¡¢ÌîºÚ¤Î¥Þ¥ê¥Í¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÄ´Íý¤·¡¢¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤ò£µÆüÊ¬¥¹¥È¥Ã¥¯¡£Ê¿Æü¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿Í¼¿©¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Èè¤ì¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ã¸º¡£´Ö¿©¤äÌë¿©¤ÎÍ¶ÏÇ¤â¼«Á³¤Ë¸º¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¤°¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î´ÉÍý¤Ç¡È¿©»ö¤Î¼Á¡É¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡ÖPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Î´ÉÍý¡£P¡á¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢F¡á»é¼Á¡¢C¡áÃº¿å²½Êª¤ÎÀÝ¼èÈæÎ¨¤ò¥¢¥×¥ê¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áÉÔÂ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ºÎÌ´ü¤Î¿ä¾©¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡ÖP¡§F¡§C¡á3¡§2¡§5¡Ê¥«¥í¥ê¡¼Èæ¡Ë¡×¡£E¤µ¤ó¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂÎ½Å£±kg¤¢¤¿¤ê1.2¡Á1.5g¤ËÀßÄê¡£»é¼Á¤ÏÍÈ¤²Êª¤ä¥Ð¥¿¡¼¤ò¹µ¤¨¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡£Ãº¿å²½Êª¤ÏÇòÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»¨¹òÊÆ¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿©»ö¤Î¡È¼Á¡É¤ò´ÉÍý¤¹¤ë½¬´·¤¬¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎºî¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°¿©¤â¡ÈÄ´À°»×¹Í¡É¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯³Ú¤·¤à
±Ä¶È¿¦¤ÎE¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¿©¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡È»öÁ°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¡É¡£¡Ö¥é¥ó¥Á¤¬¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤éÌë¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¿´¤Ë¡¢»é¼Á¤¬Â¿¤¤ÍÎ¿©¤ò¿©¤Ù¤¿Æü¤ÏÌë¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÏÂ¿©¤Ë¡×¤È¡¢£±Æü¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£³°¿©Á°¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤â·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËE¤µ¤ó¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï¡¢
¡¦½µËö¤Î¡Èºî¤êÃÖ¤¡É¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë
¡¦PFC´ÉÍý¤Ç¿©»ö¤Î¼Á¤ò²Ä»ë²½
¡¦³°¿©¤âÄ´À°»×¹Í¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯³Ú¤·¤à
¤Î£³¤Ä¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ä¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÁé¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£³°¿©¤¬Â¿¤¯¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡§beauty news tokyoÊÔ½¸Éô¡ä