¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û²£ÉÍÀï¤ÎÇÔËÌ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤¿ ¡ÖÁê¼ê¤ò¾å¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë²Æì¾°³Ø¤¬¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÄºÅÀ¤Ø¤ÎÆ»
¡¡²Æì¾°³Ø¡¦Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¹â¹»¤ò¾å¤Ë¸«¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÚÁê¼ê¤ò¾å¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Û
ÆüÂç»°¤ò£³ÂÐ£±¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î²Æ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Æì¾°³Ø¥Ê¥¤¥ó¡¡photo by Koike Yoshihiro
¡¡º£Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¡¢²Æì¾°³Ø¤Ï£²²óÀï¤Ç²£ÉÍ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¼ç¾¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤¦ºò½©¤Î¿ÀµÜÂç²ñ²¦¼Ô¤ò¡Ö¶¯¤¤¡×¤È»×¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑ²½µå¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·³ÀÍ¸¾¤òÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¥ê¥º¥à¤òÊø¤¹¡£°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢£³ÈÖ¤Î°¤ÉôÍÕ¤Ë¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ËÂÇ¤Ã¤¿½Ö´ÖËÜÎÝÂÇ¤È¤ï¤«¤ë£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÁªÈ´»þ¤ÎÀµÊá¼ê¤Ç¡¢²£ÉÍÀï¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÀîÂç²í¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²£ÉÍ¤ò³Ê¾å¤Ë¸«¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤Ë¡Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê°¤ÉôÍÕ¤Ë¤Ï¡Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿µå¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶¯ÂÇ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤â¤Ã¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¿¤é......¡£²Æì¤Ç¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£³²ó¤Ë¤â°¤ÉôÍÕ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢£°ÂÐ£µ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£³²óÎ¢¤Ë£²ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ¤Ç²£ÉÍÀèÈ¯¤Î150¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¤òKO¡£¤½¤Î¸å¤â¹ç·×£µ¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿²£ÉÍÅê¼ê¿Ø¤ò¤È¤é¤¨¡¢11°ÂÂÇ¤Ç£·ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¤Ï£·ÂÐ£¸¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â°Õ³°¤È¤ä¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¡£Áê¼ê¤òÂç¤¤¯¸«¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤¬¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é²ù¤ä¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤ò³Ê¾å¤È¸«¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁÀ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ï¡¢²£ÉÍÀï°Ê¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦¸À¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤ò¾å¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×
¡¡Áê¼ê¤ò²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤ÎÉé¤±¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤»¤º¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£½êÁ§¤ÏÆ±¤¸¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ú²£ÉÍÀï¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿Áª¼ê¡Û
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²£ÉÍ¤ò³Ê¾å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥È¤Î°ËÇÈËê¿Í¤À¡£ÁªÈ´¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ15¤ò¤Ä¤±¤¿¹µ¤¨Áª¼ê¡£²£ÉÍÀï¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£·ÂÐ£¸¤È£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿£¸²óÎ¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÎÂåÂÇ¤À¤Ã¤¿¡££±µå¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î¤¢¤È¤Î£²µåÌÜ¡£»°ÎÝÁ°¤ËÅ¾¤¬¤·¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÀ®¸ù¡£¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÇÈ¤Ë¤ÏÀ¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ê¥Ð¥ó¥È¤ò¡Ë·è¤á¤¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ï£±µå¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿£±µå¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ÆìÂç²ñ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ13¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.417¤È³èÌö¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖ¹æ¤ÎÇØÈÖ¹æ£¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½éÀï¡¢£²ÀïÌÜ¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Çº¤ó¤À»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬²£ÉÍÀï¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍÀï¤ÎÆ°²è¤ò¤â¤¦°ì²ó¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ïµ»½Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤À¡¢¤È¡£¤¢¤½¤³¡ÊÂÐ²£ÉÍ¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡Ë¤Ç·è¤á¤¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐÂÇ¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢£³²óÀï¤ÎÀçÂæ°é±ÑÀï¤Ï£²°ÂÂÇ¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©Àï¤Ç¤âÀèÀ©ÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¡£
¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡·è¾¡¤ÎÆüÂç»°Àï¤Ç¤â£¹²ó°ì»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬À®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡×¤È°ìÎÝÂ¦¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥È¤òÅ¾¤¬¤·¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¡£½Õ¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½...¡Û
¡¡ÆüÂç»°¤È¤Î·è¾¡¡£Èæ²Å´ÆÆÄ¤¬¡ÖÈà¤Î¹¥Åê¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬½Õ¤Î²£ÉÍÀï¤Ç£±²óKO¤µ¤ì¤¿ÀèÈ¯¤Î¿·³ÀÍ¤À¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÅÐÈÄ¤Ï£²²óÀï¤ÎÌÄÌçÀï¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤Èµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤«......¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©Àï¤â£¶²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£½à·è¾¡¤Î»³Íü³Ø±¡Àï¤Ï£´¼ºÅÀ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ËöµÈ¤Î¤¢¤È¤ò¼õ¤±¡¢£³²ó1/3¤ò£µÃ¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀµß±ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£°ËÇÈÆ±ÍÍ¡¢¿·³ÀÍ¤â²£ÉÍÀï¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡Ê°¤ÉôÍÕ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×
ÆüÂç»°¤È¤Î·è¾¡Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£¸²óÅÓÃæ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿²Æì¾°³Ø¡¦¿·³ÀÍ¸¾¡¡photo by Koike Yoshihiro
¡¡¼èºà»þ¤Î¿·³ÀÍ¤ÎÀ¼¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¼«¿®¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î»Ñ¤Ï½Õ¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡£ÁªÈ´»þ¤ÎÀµÊá¼ê¡¢»³Àî¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÁªÈ´¤Î»þ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬ÍÞ¤¨¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¿·³ÀÍËÜ¿Í¤â¡ÖÁ°¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½Õ¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÏÈæ²Å´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤ËÅêµå¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«£µ²ó¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦·×»»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ê¡¢£¸²óÆó»à¤Þ¤Ç£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç°ú¤¤¤¿¤éÉé¤±¡×
¡¡²£ÉÍÀï¤ÎÉé¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£¾¡Éé»ö¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç°ú¤¤¤¿Êý¤¬Éé¤±¤ë¡£¹¶¤á¤ëµ¤»ý¤Á¡¢¹¶¤áÂ³¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬É¬Í×¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú²ñ¿´¤ÎÅðÎÝ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò±é½Ð¡Û
¡¡·è¾¡Àï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿£¶²óÉ½¡£Æó»à°ìÎÝ¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎµÜ¾ëÂÙÀ®¤À¤Ã¤¿¡££´ÈÖ¡¦µ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¤Ø¤Î½éµå¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£´°Á´¤Ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅð¤ß¡¢Êá¼ê¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´°àú¤ÊÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«¿È¤Î½ÐÎÝ¸å¤Ë¡Ë¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤â¤¢¤Ã¤Æ·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ëµ¹ÌîºÂ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤·¤¿¤éÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½ÓÂ¤ÎµÜ¾ë¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï²ÆìÂç²ñ¤«¤é¹Ã»Ò±à½à·è¾¡¤Þ¤ÇÅðÎÝ¤Ï¥¼¥í¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î²Æ¤Î½éÅðÎÝ¡£¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿ÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤±¤óÀ©¤ò¤·¤¿¤é¡¢£²µåÏ¢Â³¤Ç¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀ®¸ù¤·¤Æ¡Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅðÎÝÀ®¸ùÄ¾¸å¤Îµå¤òµ¹ÌîºÂ¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¡£ÌÂ¤ï¤ºÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿µÜ¾ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£µÜ¾ë¤Ë½Õ¤Î²£ÉÍÀï¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½Õ¡¢²£ÉÍ¤ò"³Ê¾å"¤È¸«¤Æ¤¤¤¿²Æì¾°³Ø¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬£µ¥«·î¸å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¡¢¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Èæ²Å´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¤³¤Î²Æ¡¢Áê¼ê¤ò¾å¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¨¤¿¤«¡¢¤È¡£
¡Ö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¢»³Íü³Ø±¡¡¢ÆüÂç»°......¡£²£ÉÍÀï¤ò¶µ·±¤Ë¡¢Á´¹ñ¥¯¥é¥¹¤Ë°ìÊâ¤â¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¿´¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿²Æì¾°³Ø¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢Æ²¡¹¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£