ブックメーカーのオッズで差が開きすぎと話題に

メジャーリーグのレギュラーシーズンが佳境を迎える中、MVP予想も盛り上がりを見せている。昨年ナ・リーグMVPに輝いたドジャースの大谷翔平投手は、今季もア・リーグ時代の2023年を含めて3年連続のMVP有力候補とみられている。米スポーツチャンネルのYouTube番組は、スポーツベッティングでのライバルとの驚愕の数値の差を示した。

NBCスポーツのYouTube番組「ダン・パトリック・ショー」が18日（日本時間19日）にMVP予想のオッズを取り上げた。米ブックメーカー「ドラフト・キングス」の大谷のオッズは「-20,000」で1.005倍。100ドルを賭けた場合、配当金は100.50ドルと微々たる額になる。

この数字に司会のポール・パブスト氏「ハハハ！」と笑うしかなかった。もう1人の司会のダン・パトリック氏はMVPについて「既に彼のものです」と強調。2位のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）のオッズは「+1300」で14倍となり、100ドル賭けた場合、配当金は1400ドルとなる。

また、ア・リーグはアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が「+170」で2.7倍。カル・ローリー捕手（マリナーズ）は「+110」で2.1倍と僅差になっている。パブスト氏は「オオタニがナ・リーグMVPを獲得した場合、直近5年間で4度目となります。ア・リーグに所属した2022年に獲得できなかった時も、ジャッジに次ぐ次点でした」と述べた。

さらに「5年連続の場合なら前人未踏でした。ボンズはパイレーツに在籍した時、4年で3度獲得しました。そして、ジャイアンツでは4年連続獲得しています」と、異例の記録達成も見えていることに言及。パトリック氏は「驚いています。カイル・シュワーバー（が唯一できることは）本塁打を打つことだと思ってしまいます。出塁することもできますね。でも、これほど大きな差が開くとは思いませんでした。とても驚くべきことです。彼はまたMVPを獲得するでしょう」と、想像以上の差に驚いた様子だった。（Full-Count編集部）