¡ÒÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¶ìÄË¡Ó·î¼ý10Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥Õ¥êー·Ý¿Í¤¬¡Ö¥Ûー¥à¥é¥ó¤Î¹æ¿ô¡ß1¥¥í¡×¤Î¡È¥¢¥ó¥ÁÂçÃ«¥Þ¥é¥½¥ó¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍýÍ³
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬Ìö¤ë¥Ë¥åー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ûー¥à¥é¥óÊóÆ»¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤êÂçÃ«¤¬´ÑµÒÀÊ¤ËÂÇµå¤ò¤Ö¤Á¹þ¤à¤¿¤Ó¤ËÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÃ¡¤Íî¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´°Áö¸å¡¢½÷ÀÀ°ÂÎ»Õ¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë´äÅÄ»á
4Æü¤Ç166¥¥íÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤â
º£¥·ー¥º¥ó¡¢ÂçÃ«¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤À¤±¡Ê¡Ö¹æ¿ô¡ß1¥¥í¡×¡Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ°ìÉô¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥êー¤Î·Ý¿Í¤ÇYouTube¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë´äÅÄ¤æ¤¦¤¿»á¡Ê23¡Ë¤À¡£
¡Ö¹æ¿ô¡ß1¥¥í¡×¤È¤Ï¡¢1¹æ¤òÂÇ¤Æ¤Ð1¥¥í¡¢50¹æ¤òÂÇ¤Æ¤Ð50¥¥í¤ò¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÁö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢8·î22Æü»þÅÀ¤ÇÂçÃ«¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¿ô¤Ï44¡£
ÆüËÜ»þ´Ö8·î10Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç4ÀïÏ¢Â³¡Ê40～43¹æ¡Ë¤Ç¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î4Æü´Ö¤À¤±¤Ç´äÅÄ»á¤Ï166¥¥í¤òÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥·ー¥º¥óÎß·×¤È¤Ê¤ë¤È990¥¥í¡£¤³¤ì¤ÏÅìµþ―Âçºå´Ö¤ò¤Û¤È¤ó¤É±ýÉü¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦µ÷Î¥¤À¡£
Èà¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Öµæ¶Ë¤ÎÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ç¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°¡¢»£±ÆÃ´Åö¤È¤·¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î´ë²è¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾µÇ§Íßµá¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë¤ÏÈà¤é¤Ê¤ê¤Î·×»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤â¤Ã¤È¤â¿ô»ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¨¤ÐÂçÃ«¡£ËÍ¤é¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌîµå¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ë±þ¤¸¤Æ²¿¤«¤ä¤ë´ë²è¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¿Í¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬»ëÄ°²ó¿ô¤Ï¿¤Ó¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÂçÃ«¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ËËÍ¤¬¶ì¤·¤à´ë²è¤Ë¤·¤è¤¦¤Èº£²ó¤Î¥ëー¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´äÅÄ»á¤Ï¡È¥¢¥ó¥ÁÂçÃ«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤³¤Î´ë²è¤ò¡ÈÂçÃ«¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ý¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ËÍ¤¬¶ì¤·¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤éÌÈºáÉä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×ÏÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
·î¼ý1～2Ëü±ß¤Ç¶ìÏ«¤Ë¸«¹ç¤ï¤º¤â¡Ä
¤½¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¹ö¤ÎÂÑµ×¥ìー¥¹¡£ºÇ½é¤Ï1¥¥í¡¢2¥¥í¡Ä¡Ä¤ÈÉ¡²Î¤Þ¤¸¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹æ¿ô¤ò½Å¤Í¤ì¤ÐÉ¬Á³¡¢²á¹óÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¹â¹»°Ê¹ß¡¢¤í¤¯¤Ë±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´äÅÄ»á¤Ï´°Áö¤Ë7»þ´Ö°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤¬Âç¤¤¤¥ëー¥ë¤À¤¬¡¢´äÅÄ»á¤Ïº£½Õ¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Uber Eats¤ÎÇÛÃ£¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤ÎÍ»ÄÌ¤Ï¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍ½Äê¤è¤ê¤³¤ÎÈ³¥²ー¥à¤òÍ¥Àè¡£7·î¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤È¼«¿ÈÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¨¥Ã¥Á¤ÎÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ç¤áÂÇ¤Á¥¿¥¤¥×¤ÎÂçÃ«¤Ï1»î¹ç¤ËÊ£¿ôËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¹æ¿ô¤òÂ¤·¤¿µ÷Î¥¤¬¤³¤Î¡È¥¢¥ó¥ÁÂçÃ«¥Þ¥é¥½¥ó¡É¤Ç²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÂçÃ«¤Ï5·î16Æü¤Ë14¡¦15¹æ¡Ê·×29¥¥í¡Ë¡¢6·î15Æü¤Ë¤Ï24¡¦25¹æ¡Ê·×49¥¥í¡Ë¤òÊü¤Á¡¢´äÅÄ»á¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿¡£
¶²ÉÝ¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Èà¤¬¤â¤Ã¤È¤â¥¥Ä¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤«¡£
¡Ö1Æü2¥Ûー¥à¥é¥ó¤â¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙÍÜÆü¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ï¢Â³»î¹ç¥Ûー¥à¥é¥ó¤¬¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Ï2²ó¤â4»î¹çÏ¢Â³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ËÁÛÄê³°¡£
¤À¤«¤é40～43¹æ¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë41¹æ¤Î¤È¤¤Ï38.5ÅÙ¤ÎÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü¤Î42¹æ¤Ï31¥¥íÃÏÅÀ¤È´°Áö»þ¤Ë°Õ¼±¤¬Èô¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â43¹æ¤Î¤È¤¤ÏÆæ¤Î³ÐÀÃ¤¬µ¯¤¤Æ°ìÈÖ¥Úー¥¹¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÎÂÎ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¿ÍÂÎ¤Î¿ÀÈë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´äÅÄ»á¤À¤¬¡¢¶ìÏ«¤Î³ä¤ËÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ï·î1～2Ëü±ß¡¢Uber Eats¤Ç¤Î²Ô¤®¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â·î10Ëü±ß¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢À¸³è¤Ï¶ì¤·¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂÀ¤¤¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤¬2¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó´ë²è¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©ÎÁ¤ä¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡Ø¤Û¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¡Ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈÂçÎÌ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©Èñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µÕ¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤Ç´ë²è¤ò¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡Ö8¡¢9·î¤Ï²¶¤Î»þÂå¡×
¤½¤ó¤Ê¶ì¹Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë´äÅÄ»á¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡Ö³«ËëÁ°¤«¤é8¡¢9·î¤Ï²¶¤Î»þÂå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢µ÷Î¥¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥°¥¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£
ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢42¹æ¤Î¤È¤¤ÏËè²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ëTikTok LIVE¤ÇÌó900¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬ËÍ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥Á¥ã¡ÊÅê¤²Á¬¡Ë¤Ç4Ëü±ß¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¥³ー¥¹¤Ï²È¤Î¶á½ê¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÏ´ª¤Î¤¢¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤«¤é¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬º£¸å¤Ï¡¢Ê£¿ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤ì¤Ð100¥¥í¶á¤¤µ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯9·î19Æü¤Î1Æü3¥Ûー¥à¥é¥ó¡Ê49～51¹æ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇËÌÇ¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡ÖÂÎ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ó¤ä¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÅÓÃæ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼¡²ó¤Ë»ý¤Á±Û¤¹¤ó¤Ç¡¢º£¸å¡¢°ìÆüÃæÁö¤Ã¤Æ¤ëÆü¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌµÍý¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ë¾è¤¸¤¿´ë²è¤À¤±¤ËÈðëîÃæ½ý¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡ÖÁ´Á³µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤¬ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¿É¤¤¡×¤È¤É¤³¿á¤¯É÷¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤á¤Ã¤Á¤ãº¬À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Éé¤¹¤ëÈà¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥ëー¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ´ë²è¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´äÅÄ»á¤Ï·úÁ°¤È¤Ï¸À¤¨¡¢°ì±þ¤Ï¥¢¥ó¥ÁÂçÃ«¡£¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¥±¥¬¤Ê¤¯¥·ー¥º¥ó¤òÁö¤êÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡¢ÂÇ¤Ä¤Ê¤é¤»¤á¤Æ1»î¹ç¤ª¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢ÆüÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥Ä¥¤¤ó¤Ç¤¹¡£4ÆüÏ¢Â³¥Ûー¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤ÏÈèÏ«¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Æ¥¦ー¥Ðー¤Î¥Ð¥¤¥È¤¬1½µ´Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£·î19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Áー¥àËÉ¸æÎ¨5.99¤ÈÅê²õ¾õÂÖ¤Î¥í¥Ã¥ー¥º¤È¤Î4Ï¢Àï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ï44¹æ¤Î1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£¸å¡¢ÂçÃ«¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤ËÆÉ¼Ô¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë´äÅÄ»á¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Á¥é¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Èà¤Î¾¡¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éð¾¾Í¤µ¨