この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「美容師2人にインタビュー」と題した動画で、22歳と24歳の若手美容師さんが本音トークを披露した。2人は先輩後輩の関係ではなく「一応同期です」と語り、出会いのきっかけやキャリアを語る中で、アメリカ・カリフォルニア州に留学していた経験など個性的な経歴も明かされた。

インタビューでは、今後スタイリストとして独り立ちを目指す2人が「手取りは〇万ぐらい」と給料の実情や、それぞれが抱える悩みについて赤裸々に語る場面もあった。特に仕事のつらさについて、「オーナーの社君がありまして、ちょっと〇〇くらい練習しろという。20代の若手美容師がやっておくべきこと7つあるんですよ。なので今は休日を割いて練習してるんですけど、楽しいんですけど、休みがないのが大変なことですかね」と、若手ならではのハードな日常を語った。

また、毎月の出費について「練習用のウィッグでお金結構消えちゃうんですけど。自腹です。万千円くらいです」と、成長のために自己投資が欠かせない現状も明かされている。

インタビュー終盤では、恒例となっている「貯金額教えてください」という質問にも率直に回答。「せーの。ないです。貯金しないタイプで。彼女に貯金しようって言われたんで。やっとふざけた。貯まらないぐらい」と苦笑いしながら明かし、もう一人は「僕は今日から始めます」と宣言した。

動画は、若手美容師のリアルな金事情や仕事の大変さを垣間見せつつ、「貯金は今日から始める」という等身大のコメントで締めくくられている。

