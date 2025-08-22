夏のシューズは「鋭い形のベージュ系」黒や白よりもやわらかい「なのに上品に見える」デザイン
なじみよくキレも出せる「とがったベージュ系」
女らしさや上品さが加わる主張ひかえめなベージュ系は、メンズライクなボトムスの足元バランスを整えるのにぴったり。スリムな形にこだわると、淡いトーンでも見た目はシャープに。
ほっこりしない繊細なメッシュの編地
ミュール（2）／Ameri（AMERI VINTAGE） ゴージャスなラメがちりばめられたメッシュ素材。甲をおおう部分が広めだから、安定感があり歩きやすい。ほどよく素足感も表現でき、重たくなりすぎないのも魅力。
ぺたんこでも大人っぽい上質素材
サテンポインテッドトゥミュール（2）／EVOL しっとりとしたサテン生地で、低めのヒールでもエレガントな佇まい。 アッパーのリボンがひかえめなアクセントに。
ぼやけず履けるつるっとしたベージュ
エナメルアンクルストラップシューズ（1）／ネブローニ 肌にフィットするエナメル素材で、窮屈感のないはき心地。 まろやかなクリームカラーでも軽さが出せる光沢感のあるメリージェーン。
