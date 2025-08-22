本田真凜、1st写真集『MARIN』NGカット公開　水着カットで“ゴンさん”降臨に「作者も喜ぶ」

本田真凜がInstagramを更新し、1st写真集『MARIN』の発売を報告。あわせて“発売即重版”の決定と、本人いわく「掲載許可を1番に取った」NGカットも公開した。

写真：本田真凜のアンダーウェア姿

投稿では、プールサイドに頬を寄せる柔らかな表情の一枚に続き、問題の“2枚目”として長く伸びた髪が真下へ一直線に落ちるシュールなビジュアルを披露。それはどこか漫画『HUNTER×HUNTER』の名場面──通称“ゴンさん”を連想させる構図に。本人は「髪がこんなにも伸びている事に全く気付かず、超真剣に表情管理をしているのが尚好き」と制作時の裏側を明かし、「皆んなで大爆笑した」と撮影チームの現場ムードも伝えた。

さらに本題として「素敵なチームの皆さんと一緒に作り上げることができた大切な作品を、今日皆様の元に無事にお届けできる日が来た事、心の底の底から嬉しい」と喜びを綴り、「愛される一冊となりますように」「ふとした時に見返してくれますように」と思いを重ねた。写真集の発売日は本人の誕生日でもあり、24歳の節目にふさわしい“初の一冊”となった。

コメント欄には祝福と笑いが殺到。「ゴン、誕生日おめでとう。ありったけを！」「2枚目見たら作者も喜ぶ」「3枚目ワロタ」「最後のゴンやん」「二枚目からの三枚目で腹筋割れる勢い」と“ゴン”ネタで盛り上がる声のほか、「発売即重版おめでとう」「どの写真も表情が良くて最高」と写真集そのものへの賛辞も相次いだ。

写真集『MARIN』は発売当日に重版が決定。コメント欄には「もう届いた、最高でした」「開けるのがもったいない」「何回も見直して宝物にします」といった声も並ぶ。24歳のスタートを飾る“等身大の夏”を閉じ込めた一冊は、これからもふとした瞬間に手に取りたくなる記念碑になりそうだ。

（間瀬佑一）