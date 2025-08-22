まるで旭日旗…椎名林檎ファンの光景が波紋。「ヘルプマーク」グッズで炎上の過去と“共通している点”
◆まるで旭日旗…椎名林檎ファンの光景が波紋
8月15、16日に開催されたライジングサンロックフェスティバルに17年ぶりに出演した椎名林檎。しかし、ファンが旭日旗のようなデザインのミニフラッグを振る様子が映し出され、波紋が広がっています。
SNS上では、“戦時中の出征の旗振りにしか見えない”とか、“極右の台頭が懸念される世界情勢において、洒落では済まなくなっている”といった批判的な意見が多く見受けられました。
一方で、“椎名林檎は2008年ごろから旭日旗をモチーフにしたグッズを発表しているのだから、何を今さら騒いでいるのか”とか、“そもそも旭日旗は大漁旗のデザインとしても用いられるめでたいもの”など、取り立てて問題にするほどのことではないといった声もありました。
また椎名林檎本人は今回のステージでは旭日旗デザインのフラッグを持っていなかったことから、熱心なファンの一部が自主的に旗を振ったというのが事の真相のようです。
しかしながら、国際的に戦時の記憶を呼び起こすいわくつきのデザインを自らのファングッズに採用すること自体、世論に対する挑発的な意図が込められていることも確かでしょう。
◆思い出される国粋主義的な歌詞、「ヘルプマーク」グッズの過去
今回の旭日旗に限らず、サッカーワールドカップのテーマソング「NIPPON」での国粋主義的な歌詞や、障害や持病のある人達にとっては重要なサインである「ヘルプマーク」をパロディにしてグッズ化するのも、椎名林檎というアーティストの性格を如実に表しているのです。
では、そういう傾向を持つ椎名林檎とそのファンが旭日旗を振ることが、一部の人達が心配するように日本の社会にとって脅威を与え得るのでしょうか？
筆者の考えは、NOです。
筆者自身、過去に椎名林檎については批判的な記事を書いてきました。「NIPPON」の批評では、死と愛国心を安易に結びつけるのは危ういということ。そして赤十字のヘルプマークグッズでの対応では、国際的かつ社会的な赤十字というシンボルの意義を踏まえずに、デザインのみを都合よく引用する浅はかさについて指摘しました。
◆椎名林檎のユニークさを際立たせる“表現活動の弱み”とは？
いずれのケースも、彼女のユニークさを際立たせる表現活動の弱みが現れていると感じます。
それは、椎名林檎には自らの根拠となる思想がないということです。それよりも、何をすれば他人より目立てるか、何をしたり言ったりすれば世間が騒いでくれるかにしか興味がない。“椎名林檎がやるのだから何か深い意味があるのだろう”と思わせることだけに心血を注ぐ、そういうタイプのアーティストなのですね。
たとえば、「NIPPON」という曲にしても、ロックと言えば反権力だとか国家の介入に抗議するという相場に反旗を翻したことがインパクトを与えました。
「NIPPON」がリリースされたのは2014年。その2年ほど前から安倍晋三自民党総裁（当時）が『日本を、取り戻す。』というスローガンのもとに選挙を戦い、自民党が政権に復帰して保守勢力の反動が強まった時期と合致します。
ここで椎名林檎は、あえて時勢に乗っかるのみならず、死と国粋主義を結びつける過剰さを演出することで、いつの間にか東京五輪の中枢に食い込んでいた。
そう、一番目立つ舞台に立つために、彼女は日の丸を利用しただけなのです。
ヘルプマークのデザインをグッズに採用するのも、この“目立つ”という目的以外に何もありません。道徳的、倫理的に際どいラインを攻めて社会を挑発することができさえすれば、モチーフはヘルプマークでなくてもいい。そこには彼女の審美眼や思想的な根拠などは何もないからです。
