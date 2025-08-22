木村文乃、ラウール出演のフジテレビドラマ「愛の、がっこう。」第７話が２１日に放送された。

小川愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）の三浦海岸への「お別れ遠足」が、まさかの事態を招き…。帰宅した愛実は、ハラスメント満載の父・誠治（酒向芳）に叱責され「お前は優しいが、自覚に欠けるところが致命的な欠点だ。パパは愛実よりも愛実のことをよく知ってる！なにしろ、お前がオムツをしてる時より見てる」と言われ、愛実が「やめてよ！オムツとか言わないで！」と憤慨して家を飛び出した。

ネットは騒然。「怒るとこおむつなん？」「おむつで爆発した！！！そしてビビるお父さん」「おむつで飛び出すのもしかして先生思春期…？」「あかん、愛実の地雷オムツだった」との反応が相次いだ。

同時に「３０代すぎた娘におむつとか言うのがちキモ」「おむつの頃言われるのキショイよね」「おむつをしてる時からとかやめてほしいな」「きしょい、３０過ぎた娘にオムツはきしょい」「成人した娘に言う言葉としてはキモすぎる」「これ成人済みの我が子に言うのデリカシーに欠けすぎてるし、嫌悪感凄すぎる。本当に気持ちが悪い」との拒絶反応も。

「キレるの、おむつなんだ、、とは思ったけど、積もり積もった怒りが爆発するのってささいなことだったりする」「おむつ替えてもいないくせにな」「おむつをしてる時から知ってるんじゃなくて、ちゃんとおむつ替えたりしたのかよ」とのツッコミも入り、盛り上がっている。