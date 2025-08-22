【浮気調査】割れたのはグラスではなく、夫婦の信頼だった――
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
今回、探偵事務所PIOに寄せられたのは“50歳妻の浮気疑惑”。
依頼者の夫は、「妻がガラス工房に通い始め、趣味を楽しんでいると思っていた」と語る。しかしある日、妻の態度が急変。怒りをぶつけられたことで「もしかして何か隠しているのでは」と胸騒ぎを覚えたという。
決定的だったのは、スマホのバックアップデータ。そこには“見知らぬ男性と笑顔で並ぶ写真”、そして削除されたはずの親密なやりとり。
夫は「いい歳して何やってるんだよ、50歳ですよ」と吐き捨て、探偵への調査依頼を決意した。
尾行に乗り出した調査員・小林氏が掴んだ真実は衝撃的だった。
ガラス教室を出た妻は、決まって特定の男性と合流。カフェで語らい、やがてその足でマンションへ消えていく――。しかも、その行動は“2回に1回”という高頻度で繰り返されていた。
報告を受けた夫は「完全に黒じゃないですか」と怒りをあらわにし、
「自由にさせたらふざけたことをやりだす…バカにしているよね」と憤慨。
一方で、「事実に即してやっていかなくちゃいけない」と冷静さを保とうとした。
その後、妻との話し合いの場で、当初は「作品を見せていただけ」と言い訳した妻。だが離婚を突きつけられると、泣き叫びながら夫を非難。結果、夫婦は離婚に至り、慰謝料を請求。親権は妻へ渡ることになった。
「今のところ終わりました」
夫が最後にそう締めくくった言葉は、砕け散ったガラスのように、どこか虚しさを伴っていた。
【浮気調査のことならピ・アイ・オにお任せください！】
◎インターネット初回限定特別プラン
今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能
詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。
https://www.pio.co.jp/contact/
▼株式会社ピ・アイ・オ
HP：https://www.pio.co.jp/
X：https://twitter.com/piotantei
Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio
TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081
依頼者の夫は、「妻がガラス工房に通い始め、趣味を楽しんでいると思っていた」と語る。しかしある日、妻の態度が急変。怒りをぶつけられたことで「もしかして何か隠しているのでは」と胸騒ぎを覚えたという。
決定的だったのは、スマホのバックアップデータ。そこには“見知らぬ男性と笑顔で並ぶ写真”、そして削除されたはずの親密なやりとり。
夫は「いい歳して何やってるんだよ、50歳ですよ」と吐き捨て、探偵への調査依頼を決意した。
尾行に乗り出した調査員・小林氏が掴んだ真実は衝撃的だった。
ガラス教室を出た妻は、決まって特定の男性と合流。カフェで語らい、やがてその足でマンションへ消えていく――。しかも、その行動は“2回に1回”という高頻度で繰り返されていた。
報告を受けた夫は「完全に黒じゃないですか」と怒りをあらわにし、
「自由にさせたらふざけたことをやりだす…バカにしているよね」と憤慨。
一方で、「事実に即してやっていかなくちゃいけない」と冷静さを保とうとした。
その後、妻との話し合いの場で、当初は「作品を見せていただけ」と言い訳した妻。だが離婚を突きつけられると、泣き叫びながら夫を非難。結果、夫婦は離婚に至り、慰謝料を請求。親権は妻へ渡ることになった。
「今のところ終わりました」
夫が最後にそう締めくくった言葉は、砕け散ったガラスのように、どこか虚しさを伴っていた。
【浮気調査のことならピ・アイ・オにお任せください！】
◎インターネット初回限定特別プラン
今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能
詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。
https://www.pio.co.jp/contact/
▼株式会社ピ・アイ・オ
HP：https://www.pio.co.jp/
X：https://twitter.com/piotantei
Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio
TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081
関連記事
夫の机に残された“愛のポエム”。その一枚のメモが、家族の絆を揺るがす事件の引き金となった――
【浮気調査】名残惜しすぎる駅前ハグ…PTA役員W不倫の別れ際が生々しい
【浮気調査】家族思いの夫、PTA活動の裏でW不倫!? 現場密着レポで判明した衝撃結末
チャンネル情報
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります