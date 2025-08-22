この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

今回、探偵事務所PIOに寄せられたのは“50歳妻の浮気疑惑”。

依頼者の夫は、「妻がガラス工房に通い始め、趣味を楽しんでいると思っていた」と語る。しかしある日、妻の態度が急変。怒りをぶつけられたことで「もしかして何か隠しているのでは」と胸騒ぎを覚えたという。



決定的だったのは、スマホのバックアップデータ。そこには“見知らぬ男性と笑顔で並ぶ写真”、そして削除されたはずの親密なやりとり。

夫は「いい歳して何やってるんだよ、50歳ですよ」と吐き捨て、探偵への調査依頼を決意した。



尾行に乗り出した調査員・小林氏が掴んだ真実は衝撃的だった。

ガラス教室を出た妻は、決まって特定の男性と合流。カフェで語らい、やがてその足でマンションへ消えていく――。しかも、その行動は“2回に1回”という高頻度で繰り返されていた。



報告を受けた夫は「完全に黒じゃないですか」と怒りをあらわにし、

「自由にさせたらふざけたことをやりだす…バカにしているよね」と憤慨。

一方で、「事実に即してやっていかなくちゃいけない」と冷静さを保とうとした。



その後、妻との話し合いの場で、当初は「作品を見せていただけ」と言い訳した妻。だが離婚を突きつけられると、泣き叫びながら夫を非難。結果、夫婦は離婚に至り、慰謝料を請求。親権は妻へ渡ることになった。



「今のところ終わりました」

夫が最後にそう締めくくった言葉は、砕け散ったガラスのように、どこか虚しさを伴っていた。



