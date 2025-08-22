¼ºí©¸å¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ëÉâ¾å¡Ä¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤«¤é800Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎàÍ¾ºáá
ÊÖºÑ¤ÎºÅÂ¥¤ò¤¹¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
·Ù´±¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÊâ¤¯ÃË¨¡¨¡¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡Ë¤¬ÂåÉ½¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò333¡Ê¥µ¥µ¥ß¡Ë¡Ù¤«¤é¸½¶â800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÈÓÈøÍº°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡££¸·î13Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡ÖÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯£´·î¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÍÎÉþ¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î»ö¶È¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÇÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤ó¤Ë·¯¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤ª¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÊÖºÑ¤ÎºÅÂ¥¤ò¤¹¤ë¤ÈÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ÏÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ç¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ó¤Ë·¯¤ÈÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¡Ç22Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤¤ËÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ËËÍ¼«¿ÈÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤¬º£¸åÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÍ¾ºá¡×¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò333¤Ç¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¤í¤¦¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎàÎ¢¶âµ¿ÏÇá¤ÈàÅê»ñº¾µ½µ¿ÏÇá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¼Ô¤ÏÆ±¼Ò¤¬Ê£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤È¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤ËÂçÈ¾¤ò¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÌá¤µ¤»¤ÆÀáÀÇ¤Î¤¿¤á¤ÎàÎ¢¶âºî¤êá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸å¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î½Ð»ñ¼Ô¤«¤é¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡ÖàÎ¢¶âºî¤êá¤Î¤¿¤á¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò333¤«¤éÊ£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ª¶â¤Ï¡¢µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¹ç·×3760Ëü±ß¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÏÅö»þ¤ÎÊ¸½Õ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤ª¶â¤Ï¡Ø·ÀÌó¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
àÅê»ñº¾µ½á¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð»ñ¼Ô¤Ë¹â³Û¤ÎÍøÂ©¤òÊ§¤¦¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð»ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¤¤ó¤Ë·¯¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®ÍÑ¤·¤ÆÏÃ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»ñ¼Ô¤Î¿ô¤Ï10¿Í¡¢½Ð»ñ³Û¤â£³²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯£µ·î¤ËÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬ÆÍÁ³¡¢¼ºí©¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬²áµî¤Ë¤âÅê»ñº¾µ½¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
Ì©¤Ê´Ø·¸¤æ¤¨¤ËÂç¤¤Ê¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤
·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¾ë²¼ÂºÇ·»á¤Ï¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤¤¤¯¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¯¤éÊ§¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1999Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤¬¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ÏÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¤â¡¢¸ø¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÆÂ²¤«¤é»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¤À¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥±¡¼¥¹¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ì©¤Ê´Ø·¸¤À¤±¤Ë¡¢¤ª¶â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ç22Ç¯¤ËµÈËÜ¶½¶È¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÏÂç¤¤¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï271Ëü¿Í¡¢£Ã£Í·ÀÌó¤â20¼Ò°Ê¾å¤Ç¡¢·îµë30¡Á40Ëü±ß¤À¤Ã¤¿µÈËÜ»þÂå¤«¤é¡¢º£¤äÇ¯¼ý¤Ï£²²¯Ä¶¤¨¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±Â¿Ë»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ÆÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Îà¤ä¤ê¸ýá¤â¹ªÌ¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£²ó¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿800Ëü±ß¤Î¼Ú¶â°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÏÈà¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¾å¤Î¿®Íê¤È¡Ø¤¹¤°ÊÖ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Î£²¤Ä¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÖºÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Â¿´ºàÎÁ¤òÊ£¿ô¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢º¾µ½»Õ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥à¡£¡ØÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î»ö¶È¤Ç¤ª¶â¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤ÏºÇ½é¤«¤é°°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê»ö·ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÌÀ¤ë¤¯·ò¹¯Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»Ò¶¡¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ìÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤¤ó¤Ë·¯¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤¬¿´ÇÛ¤À¡£