º£µ¨¤â¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ë¥µ¤Î¡ÈÄ¶¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¡É¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¡¡DF¥¢¥é¥¦¥Û¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼éÈ÷ÎÏ¤Î¸þ¾å
ºòµ¨¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¤â¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ò3-0¤ÇÊ´ºÕ¤¹¤ëÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿DF¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤¬º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼éÈ÷ÎÏ¤Î¸þ¾å¤À¡£
ºòµ¨¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï»Ø´ø´±¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Î²¼¤Ç¹¶·â¿Ø¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¹â¤¯ÀßÄê¤·¤¿ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â¤½¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÅöÁ³¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â½à·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È2Àï¹ç·×6-7¤È·ã¤·¤¤·â¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢DF¤Î¥¢¥é¥¦¥Û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
º£µ¨³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ç¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥é¥¦¥Û¤Ï¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌµ¼ºÅÀ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¼éÈ÷¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢º£µ¨¤Î¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¤¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØBarca Blaugnes¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¹¶·âÎÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£º£²Æ¤Ë¤ÏDF¥¤¥Ë¥´¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤âÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥é¥¦¥Û¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£