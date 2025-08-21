歌手「堀ちえみ」が“約900万円”の「高級外車」購入！ 即断即決の「上級セダン」どんなモデル？
歌手「堀ちえみ」、新たな愛車を即決で購入！
歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。新たにクルマを購入したことを明かしました。
一体どのようなクルマを購入したのでしょうか。
【画像】超カッコイイ！ 「堀ちえみ」と愛車「高級外車」を画像で見る（55枚）
堀さんは「メルセデスのディーラーへ」と題し、2025年7月13日に自身のブログを更新。以下のように想いをつづっています。
「そろそろ乗り換えの時期。1年前からずっと悩んで、考えてきました。
他のメーカーも考えましたが、やはり私のベンツ歴が長いので、操作することを考えたら、今さらあまり変えたくないかなぁと。
もう35年ベンツに乗っているからなぁ。
途中アメ車などに浮気をしましたが、やはりベンツに戻るということを繰り返してきました」
ブログには複数枚の写真もアップ。夫の尼子勝紀さんの姿とともにディーラーで車両をチェックする様子がうかがえます。
ブログでは続けて、以下のようにつづっています。
「ボディの色は、黒か白がいいですね。
9月納車に間に合うようにするためには、本日決めてしまわなければなりませんでしたが…意外と早めに決まりました。
ある程度事前に絞り込んでいたので、最後はあっさりと決まりました！」
堀さんはどうやらメルセデス・ベンツ「Eクラス」を購入したよう。
Eクラスは、1946年に登場したW136型以来、世界で累計1600万台以上を販売しているメルセデス・ベンツの中核モデル。セダン、ワゴンなど多様なボディタイプを展開し、世界中で高い信頼と人気を誇ります。
現行型は2024年1月に登場。先進の助手席一体型のディスプレイ「MBUXスーパースクリーン」の設定や、全車に採用した電動化パワートレインなどを特徴とします。
なお、車両価格について公式サイトでは、セダンタイプで899万円から（消費税込み）と案内されています。
※ ※ ※
堀さんはブログの最後に以下のようにもつづっています。
「このタイプに乗るのは、約15年ぶりとなりますが、その頃よりもはるかに良くなり、機能性も高くて楽しみです。乗り心地も最高でした。
予約の手続きをして、あとは納車を待つだけですね」
今回の投稿にユーザーからは「即断即決って気持ちの良い買い方！」「新車良いですね！楽しみですね！」「納車が待ち遠しいですね」「かっこいい！」などのコメントが寄せられるなど、多数の反響が集まっていました。