歌手「堀ちえみ」が“約900万円”の「高級外車」購入！ 即断即決の「上級セダン」どんなモデル？

歌手「堀ちえみ」、新たな愛車を即決で購入！

歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。新たにクルマを購入したことを明かしました。

一体どのようなクルマを購入したのでしょうか。

堀さんの新しい高級車とは？（Photo：時事通信フォト）

堀さんは「メルセデスのディーラーへ」と題し、2025年7月13日に自身のブログを更新。以下のように想いをつづっています。

「そろそろ乗り換えの時期。1年前からずっと悩んで、考えてきました。

他のメーカーも考えましたが、やはり私のベンツ歴が長いので、操作することを考えたら、今さらあまり変えたくないかなぁと。

もう35年ベンツに乗っているからなぁ。

途中アメ車などに浮気をしましたが、やはりベンツに戻るということを繰り返してきました」

ブログには複数枚の写真もアップ。夫の尼子勝紀さんの姿とともにディーラーで車両をチェックする様子がうかがえます。

ブログでは続けて、以下のようにつづっています。

「ボディの色は、黒か白がいいですね。

9月納車に間に合うようにするためには、本日決めてしまわなければなりませんでしたが…意外と早めに決まりました。

ある程度事前に絞り込んでいたので、最後はあっさりと決まりました！」

堀さんはどうやらメルセデス・ベンツ「Eクラス」を購入したよう。

Eクラスは、1946年に登場したW136型以来、世界で累計1600万台以上を販売しているメルセデス・ベンツの中核モデル。セダン、ワゴンなど多様なボディタイプを展開し、世界中で高い信頼と人気を誇ります。

現行型は2024年1月に登場。先進の助手席一体型のディスプレイ「MBUXスーパースクリーン」の設定や、全車に採用した電動化パワートレインなどを特徴とします。

なお、車両価格について公式サイトでは、セダンタイプで899万円から（消費税込み）と案内されています。

※ ※ ※

堀さんはブログの最後に以下のようにもつづっています。

「このタイプに乗るのは、約15年ぶりとなりますが、その頃よりもはるかに良くなり、機能性も高くて楽しみです。乗り心地も最高でした。

予約の手続きをして、あとは納車を待つだけですね」

今回の投稿にユーザーからは「即断即決って気持ちの良い買い方！」「新車良いですね！楽しみですね！」「納車が待ち遠しいですね」「かっこいい！」などのコメントが寄せられるなど、多数の反響が集まっていました。