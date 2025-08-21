ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、「ビッグマウス」シリーズの新作「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」を8月22日から期間限定で発売します。

「燻製辛口ガーリックフレーク」使用

「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚、ベーコン4枚、チェダーチーズ4枚を重ね、トウガラシの“辛味×ニンニク”のうまみと、豆板醤（トウバンジャン）の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」に、「燻製（くんせい）辛口ガーリックフレーク」で仕上げた一品です。

「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティと、鶏むね一枚肉にヒッコリーの香りと7種類のスパイスを使用した新開発チキンパティを、「ブルズアイ BBQソース」と、特製チーズソース、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げたバーガーです。

ビッグマウスシリーズに登場した新たな“本格大型バーガー”について、同社は「“ビッグマウス”シリーズファンの皆さまも、辛い物好きの皆さまも、直火焼きの100％ビーフパティと『燻製辛口ガーリックフレーク』がクセになるうま辛なおいしさの『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』を大きく口を開けてお楽しみください」とアピールしています。

価格は「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」の単品が1490円（以下、税込み）、セットが1790円。「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」の単品が1290円、セットが1590円です。

各セットには「フレンチフライ（S）」と「ドリンク（Ｍ）」が付きます。