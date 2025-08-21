大師山清大寺、380億円の夢をSHOが解説 17m大仏と75m塔、門前の静けさも
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が公開した動画で、旅行系YouTuber・SHO氏が、福井県勝山市の巨大宗教施設「大師山清大寺」について、建設の経緯、その後の変化、背景にある思いを解説した。動画では、同施設が「ゴーストタウン」と表現されるに至った流れも取り上げた。
大師山清大寺はバブル期の1987年、地元出身の実業家・多田清氏が私財380億円を投じて整備した「仏教のテーマパーク」とされる。SHO氏は、多田氏が「勝山市に固定資産税を支払うことで地元に貢献したい」との考えから宗教法人化せずに運営したと説明。巨大仏像や五重塔、奈良・東大寺の南大門や大仏殿を模した建物が次々に建立され、注目を集めたと伝えた。
一方で、開業当初から参拝者数は伸び悩み、運営は次第に厳しくなった。動画には閑散とした門前の様子が映り、SHO氏は「本当に誰もいない」「お土産屋さんも1店舗しかやっていない」と現状を伝えた。施設は2002年に臨済宗妙心寺派へ譲渡され、現在は寺院として運営されている。過去に市税滞納金が不納欠損処理となった経緯にも触れている。
規模の紹介もある。毘盧遮那如来像は像高17m（台座・光背を含むと28m）で、銅約250t。SHO氏は「デカすぎ！」「人間なんか一瞬で潰されるような大きさ」と驚きを表現。壁面には1,281体の仏像が並び、一体ごとに表情や姿勢が異なる点が特徴だ。日本一の高さとされる75mの五重塔は、エレベーターで最上階の展望室まで上がることができ、勝山市を一望できるという。
SHO氏は「僕はこういう人がいなくて静かな場所がすごく好き。こういう場所が好きな方は来ていただけると、いい雰囲気を感じ取っていただけると思います」と語り、「この景色を残してくれたことに感謝したい」と結んだ。動画は、多田清氏の構想と時代の変化を踏まえ、今後の観光と地域活性への期待にも言及した。
大師山清大寺はバブル期の1987年、地元出身の実業家・多田清氏が私財380億円を投じて整備した「仏教のテーマパーク」とされる。SHO氏は、多田氏が「勝山市に固定資産税を支払うことで地元に貢献したい」との考えから宗教法人化せずに運営したと説明。巨大仏像や五重塔、奈良・東大寺の南大門や大仏殿を模した建物が次々に建立され、注目を集めたと伝えた。
一方で、開業当初から参拝者数は伸び悩み、運営は次第に厳しくなった。動画には閑散とした門前の様子が映り、SHO氏は「本当に誰もいない」「お土産屋さんも1店舗しかやっていない」と現状を伝えた。施設は2002年に臨済宗妙心寺派へ譲渡され、現在は寺院として運営されている。過去に市税滞納金が不納欠損処理となった経緯にも触れている。
規模の紹介もある。毘盧遮那如来像は像高17m（台座・光背を含むと28m）で、銅約250t。SHO氏は「デカすぎ！」「人間なんか一瞬で潰されるような大きさ」と驚きを表現。壁面には1,281体の仏像が並び、一体ごとに表情や姿勢が異なる点が特徴だ。日本一の高さとされる75mの五重塔は、エレベーターで最上階の展望室まで上がることができ、勝山市を一望できるという。
SHO氏は「僕はこういう人がいなくて静かな場所がすごく好き。こういう場所が好きな方は来ていただけると、いい雰囲気を感じ取っていただけると思います」と語り、「この景色を残してくれたことに感謝したい」と結んだ。動画は、多田清氏の構想と時代の変化を踏まえ、今後の観光と地域活性への期待にも言及した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
変わった場所を旅するのが大好きなおじさん 我是一個熱愛旅行的叔叔 ご連絡はこちらまで↓ sho.travel2024@gmail.com 2024/10/14〜