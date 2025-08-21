この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が公開した動画「夏休みにピアス開けた人の末路」について、元教員のすぎやま氏は、夏休み中に安易にピアスホールを開けることへ注意を促した。自身の経験と教員としての視点から、ピアスホールの実態や、学校側に発覚しやすい理由を説明している。



動画では、「夏休みにピアスを開けたらばれる？」という視聴者の質問に対し、すぎやま氏は、開けた直後に塞がらない場合があることや、傷跡は見れば分かることを指摘した。さらに「開けた直後に外して放置すれば塞がるかもしれないが、その場合は ‘針で刺して抜いただけ’ で、開けたとは言えない」との見解を示した。



自身の体験としては高校生の頃にピアスを開けたと明かし、「約25年前のこと」と振り返った。現在は長年装着していないものの、塞がらない場合があると述べ、安易に開けると「塞がらなくなったり、跡が残ったり」するおそれに言及し、注意を呼びかけた。



教員としての立場からは「教員はピアスホールに気づきやすい」とし、その理由として「以前は入試の際に髪を上げて確認する学校もあった」と説明。「日ごろからそうした点に注意を払っているため、発見は早い」と述べた。



最後に「夏休みだけピアスを開けるのはおすすめしない」と結び、ばれる可能性に加えて、傷跡が残る結果につながりうるとまとめている。