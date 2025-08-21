FC東京は21日、J2長崎の元U―20ブラジル代表MFマルコス・ギリェルメ（30）を期限付き移籍で獲得したと発表した。契約により、期限付き移籍期間中に長崎と対戦するすべての公式戦に出場できない。

ギリェルメはクラブを通じ「東京のみなさま、私のプレーを信頼していただきありがとうございます。このクラブでプレーをする機会を与えていただき、家族一同大変嬉しく思っています。東京の勝利のために、全力を尽くします！」と意気込みを語った。

ギリェルメはブラジル国内の強豪などを渡り歩き、23年夏に長崎に加入した。昨季はリーグ35試合12得点と活躍し、今季はここまで20試合3得点を挙げていた。だが、監督交代後に出場機会が激減。さらに、この夏にMFディエゴ・ピトゥカ（33）を獲得したことで、J2の4人の外国籍枠からもはじき出されてしまっていた。

そうした情報を元に東京の首脳陣は、左右のウイングで献身的なプレーを持ち味とし、セットプレーのキッカーも務めるブラジル人アタッカーに白羽の矢を立てたという。現在、中盤にケガ人が続出しており、合流後は即戦力として期待を集めることになりそうだ。