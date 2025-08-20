スイーツに目を輝かせるおばけや好奇心旺盛な目玉たち！プルマン東京田町「ブラックハロウィンアフタヌーンティー」
仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に「ブラックハロウィンアフタヌーンティー」が期間限定で登場！
まるで深い森に迷い込んだかのような漆黒の3段ティースタンドには、おばけバナナケーキや目玉ムースが並びます☆
プルマン東京田町「ブラックハロウィンアフタヌーンティー」
料金：
・1人 7,000円（税込）※お席120分制 / ドリンク L.O 30分前
・3時間飲み放題プラン 1人 7,500円（税込）
・滞在時間無制限プラン 1人 8,000円（税込）
※サービス料不要
提供期間：2025年10月1日（水）〜 10月31日（金）※前日までに要予約
提供時間：14:30〜 ※16:00までに来店
内容：
・スイーツ7種
・スコーン：スコーン、季節のフルーツのジャム、クロテッドクリーム
・日替わりセイボリー3種
・フリーフロー：コーヒーなど4種
・14種のロンネフェルトの紅茶
場所：プルマン東京田町 2F「JUNCTION」（東京都港区芝浦3-1-21）
仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に、秋の訪れとともに大人の遊び心をくすぐる「ブラックハロウィンアフタヌーンティー」が登場。
ハロウィンの舞台は、まるで深い森に迷い込んだかのような、漆黒の3段ティースタンドです。
甘く妖しく、不思議な魅力を放つスイーツたちが、五感を刺激するハロウィンの冒険へと誘います。
贅沢なハロウィンスイーツに目を輝かせるおばけや、好奇心旺盛な目玉たちと心躍るティータイムを楽しめるアフタヌーンティー。
会場となるのは、プルマン東京田町のロビーラウンジである「JUNCTION」です。
その名の通り人々が行きかう賑やかな交差点（ジャンクション）をイメージした、大人のための洗練された遊び心を表現した空間でゆっくりとアフタヌーンティーを堪能できます☆
ミステリアスに彩られた個性豊かなスイーツ
スイーツ7種：
・フランボワーズとミルクの目玉ムース
・ブラックチェリーのヴェリーヌ
・おばけバナナケーキ
・かぼちゃのタルトレット
・カシスとジュニパーベリーのムース
・黒胡麻のマカロン
・紫蘇とカシスのガナッシュサンド
スイーツに目を輝かせるおばけや好奇心旺盛な目玉たちと、心躍るティータイムが楽しめるアフタヌーンティー。
7種類のキュートなスイーツが登場します。
つぶらな瞳でこちらを見つめる「目玉ムース」は、その名の通りアイキャッチーなスイーツ。
ミルクたっぷりのムースの中に忍ばせたフランボワーズジュレが絶妙なアクセントになった、不気味で愛らしいムースです。
つるんと光る黒いヴェールをまとった「おばけバナナケーキ」は、真っ黒な竹炭入りのジュレが特徴。
おばけの下にそっと隠されているのは、キャラメリゼされ食べ応えのあるバナナと、しっとりと焼き上げたバナナケーキ。
クリームチーズのフロスティングが優しく包み込み、思わずうっとりする味わいです。
そして、暗い森の奥深く、黄金色に輝くのは「かぼちゃのタルトレット」
季節の恵みが詰まった、パンプキンシード入りの秋の収穫の象徴です。
となりに静かに佇むのは、墓地を模したグラスデザート「ブラックチェリーのヴェリーヌ 」
バニラ香るブランマンジェをベースにブラックチェリーの酸味を重ね、深く妖艶な余韻を残します。
甘さや香ばしさ、遊び心が交錯するアフタヌーンティーは、まさに大人のためのハロウィンの冒険。
そのほか、ジュニパーベリーやカシス、紫蘇など、個性豊かな素材を巧みにアレンジしたスイーツたちが、甘くミステリアスなハロウィンの物語を紡ぎます。
ロンネフェルトの14種類の紅茶などのドリンク
フリーフロー：コーヒー(ホット・アイス)／エスプレッソ (シングル・ダブル)／カフェラテ (ホット・アイス)／カプチーノ
14種のロンネフェルトの紅茶：チョコチャイ／エーデルビーネ／ルイボス／モルゲンタウ／イングリッシュブレックファスト／アッサムバリ／アールグレイ／ダージリンサマーゴールド／アイリッシュウィスキークリーム／チルアウトウィズハーブ／カモミール／ペパーミント／バイタルグレープフルーツ／アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー
セットのドリンクはエスプレッソやカフェラテなどの各種コーヒーと、ドイツの老舗紅茶メーカーであるロンネフェルトから14種類の紅茶が揃います。
秋のおすすめの紅茶は、芳醇な香りの「アイリッシュウィスキークリーム」
ふんわり甘いクリームの香りとウィスキーのニュアンスが、大人のハロウィンにぴったりです☆
お得な滞在時間無制限のプランもあります。
充実のフリーフローとともに、心浮き立つハロウィンシーズンを心ゆくまで楽しめます！
秋の食欲を満たすセイボリー
日替わりセイボリー3種：かぼちゃのポタージュ／ラザニア／ローストビーフ／グラブラックスサーモン／ロールキャベツ／アランチーニ／季節のポタージュ／テリヤキチキンラップ／カニクリームコロッケ／ミニアメリカンドック／海老と季節野菜のアヒージョ／季節野菜のフリッタータ／フロマージュキッシュ／チキンガランティーヌ／エビとサーモンのテリーヌ／パテドカンパーニュ／旬魚のカルパッチョ／カプレーゼ／トリュフエッグサンドなどから、日替わりで提供
シェフ自慢の日替わりセイボリーは、食べ応え抜群で秋の食欲を満たす逸品が揃います。
旬のかぼちゃを使った濃厚なポタージュやラザニアなど、豊かな味わいの中から選りすぐりの3品を提供。
都会の喧騒を離れたひとときに、心をくすぐるハロウィンの甘い冒険を楽しめるラインナップになっています☆
大人かわいいハロウィンスイーツを多彩な紅茶といっしょに楽しめる、特別感たっぷりのホテルアフタヌーンティー！
プルマン東京田町「ブラックハロウィンアフタヌーンティー」は、2025年10月1日（水）から10月31日（金）までの期間限定で登場します。
