¡¡2025Ç¯£¸·î20Æü¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬½÷À½é¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë¶á²ì¤æ¤«¤ê»á¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±»á¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢JFA¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¶¯²½¤ª¤è¤ÓÉáµÚ³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÃË»ÒÂåÉ½¤Ç¤Ï²áµî¤ËÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡¢ÃæÂ¼·û¹ä»á¡¢°¤ÉôÍ¦¼ù»á¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢°Ï¤ß²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¶á²ì»á¤Ï¡Ö³ÆÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤òÈà½÷¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢½÷À½é¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¤·Á¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ì¤Ðº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç»ö¤ÊÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¶á²ì»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ¤¹¤°¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤º¤ÏWE¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¦¤È¤³¤í¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅÁ¤¨¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤Ç¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¡¢µÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°Ï¤ß¼èºà¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂ§É×JFA½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¶á²ì»á¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë·Ð¸³¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤Ïº£¤Ç¤â¹â¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌÏÈÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¶á²ì»á¤Ï¤Þ¤º¡¢£¹·î£¸Æü¤«¤é¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎU¡Ý16ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î¹ñÆâ³èÆ°¡ÊJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤Î¡ÉÀèÇÚ¡ÉÆâÅÄ»á¡¢ÃæÂ¼»á¡¢°¤Éô»á¤«¤é¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
