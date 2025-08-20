放送中の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で主演を務める「嵐」の松本潤。患者に寄り添う穏やかな医師役が好評だが、プライベートでは不名誉な疑惑が取りざたされてしまった。発端となったのは、8月18日の「文春オンライン」の報道。

「記事によれば、松本さんが2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』の撮影終了後、“港区女子”と頻繁に合コンを開催していたと伝えられました。ただ、参加した女性陣からは不評で、結果が振るわなかったとされています」（芸能記者）

嵐としてはもちろん、今作の日曜劇場をはじめ、多くのドラマで主演を務め、俳優としても広く認知されている松本。人気アイドルに「合コンで総スカン」疑惑が取りざたされたが、Xでは

《ええ歳こいて合コンてあんた》

《41歳で港区女子と合コンとか報道されて恥ずかしくないのかな》

《年齢考えるともう口説けないよ》

など、落胆する声があがっている。

「松本さんは2024年11月の『NEWSポストセブン』でも、小栗旬さんや元『KAT-TUN』の赤西仁さん、山田孝之さんらとともに、女性を呼んでパーティーを開催していたと報じられました。独身の松本さんですが、40歳になっても地に足がつかない印象を受ける人もいたようです」（前出・芸能記者）

嵐では、二宮和也が2019年、櫻井翔と相葉雅紀が2021年に結婚し、独身は松本と大野智のみになった。ただ、少し前まで松本にも、結婚を期待された相手がいた。

「2014年の『FRIDAY』で、松本さんと井上真央さんが焼き肉店で密会していたことを報じられて以降、複数のメディアで結婚が近いと伝えられていました。2人は2005年と2007年に放送されたドラマ『花より男子』シリーズ（TBS系）で恋人役を演じたため、ファンからも応援する声が多かったです。

しかし、井上さんは、2024年のバラエティ番組『さんまのまんま』（フジテレビ系）に出演した際、『ネットでは何回も結婚しかけてるんですけど、何もないんですよ』と、松本さんの名前は出さなかったものの、結婚について公の場で完全否定しました。そのため、松本さんのゴールインが遠ざかったと見る向きもあったのです」（前出・芸能記者）

2026年春に活動終了することが決まっている嵐。グループの歴史にピリオドを打つ日が刻一刻と迫るなか、松本のプライベートも注視されるようだ。

「結婚した3人はそれぞれ子どもが生まれ、家庭を築いています。現在、表舞台から離れて近況が不明な部分も多い大野さんに対し、松本さんはたびたび合コンに参加していることが伝えられています。既婚者が増えた嵐で、置き去りになることを心配するファンもいるのでしょう」（前出・芸能記者）

松本は8月30日に42歳の誕生日を迎えるが、“春”は訪れるか。