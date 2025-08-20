¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ë¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡×ÂçÃ«æÆÊ¿44¹æ¡¡¼Â¶·¤â¶Ã¤¯°Û¼¡¸µÂÇµå¡ÖÆÍ¤»É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î44¹æ¤Ç¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÊÂ¤Ó¥È¥Ã¥×¥¿¥¤
¡ÚMLB¡Û¥í¥Ã¥¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡¡ÊüÁ÷ÀÊ¤â¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ÈÄ¶Äã¶õÃÆ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î44¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£³ÑÅÙ19ÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î°ìÈ¯¤ËÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¥é¥¤¥Õ¥ë¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Áê¼êº¸ÏÓ¥´¥ó¥Ð¡¼¤Î145¥¥í¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£ÂÇµå½éÂ®115.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó186.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥413¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó125.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ19ÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¥é¥¤¥Õ¥ë¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡ª¡¡ÆÏ¤¯¤«¡©¡¡ÆÏ¤¤¤¿¡ª¡¡¤â¤·¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¡ËÆÍ¤»É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¶ÃØ³¥³¥á¥ó¥È¤Ç44¹æ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÈ¯¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç44¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
