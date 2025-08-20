「日本語配列／墨」

Amazonにて、HHKBのキーボード「Professional HYBRID」がセール価格で販売されている。セール期間は8月26日23時59分まで。

本製品は、無接点で（底付きなしに）スイッチングする「静電容量無接点方式」を採用。また、ミニマルなキーが合理的に並んでいるためホームポジションから手を移動させる必要がなく、本質的にスピーディなタイピングが可能となっている。なお、この特性は、「Control」、「Fn」キーとのコンビネーション打鍵によるショートカットを駆使することでさらに高まる。

今回のセールでは、「無刻印／墨（英語配列）」、「日本語配列／墨」、「日本語配列／白」、「英語配列／墨」、「英語配列／白」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

英語配列／白

無刻印／墨（英語配列）