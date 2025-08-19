「カービィのエアライダー」に登場するエアライドマシンが公開。新たなマシンタイプも登場
【カービィのエアライダー】 2025年 発売予定 価格：未定
(C) Nintendo / SORA
任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」にて、2025年発売予定であるNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」の登場するエアライドマシンを公開した。
エアライドマシンにはワープスターをはじめ、ワゴンスターやデビルスター、ウィリーバイクなど前作「カービィのエアライド」のマシンが登場。さらに新たに、ペーパースターなども登場する。
そして、本作ではスタータイプ、バイクタイプに加え、新たなタイプとなるチャリオットが追加される。
また、マシンは壊れかけの時は少しスピードアップする仕様となり、レースの駆け引きの幅が広がる。また、マシンに乗るライダーは自由に乗せ換えることができる。【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.