【カービィのエアライダー】 2025年 発売予定 価格：未定

任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」にて、2025年発売予定であるNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」の登場するエアライドマシンを公開した。

エアライドマシンにはワープスターをはじめ、ワゴンスターやデビルスター、ウィリーバイクなど前作「カービィのエアライド」のマシンが登場。さらに新たに、ペーパースターなども登場する。

そして、本作ではスタータイプ、バイクタイプに加え、新たなタイプとなるチャリオットが追加される。

また、マシンは壊れかけの時は少しスピードアップする仕様となり、レースの駆け引きの幅が広がる。また、マシンに乗るライダーは自由に乗せ換えることができる。

【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】

(C) Nintendo / SORA

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.