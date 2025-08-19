「クラブの投資は正しかった」堂安律、デビュー戦2ゴールで評価急上昇 「強烈な存在感」に現地メディアが賛辞
堂安が新天地で絶好のスタートを切った(C)Getty Images
今季よりフランクフルトに加入した堂安律が、DFBポカール1回戦のエンガース戦で公式戦デビューを果たした。いきなり2得点を決めるなど結果を残し、首脳陣やファンの期待に応えるプレーを披露している。
【動画】堂安律が新天地デビュー戦で2ゴール！完璧な裏取りからの初得点の映像
右ウイングのポジションでスタメン出場した堂安は45分、絶妙なタイミングで相手ディフェンスラインの裏へ抜け出すと後方からのパスをトラップ、キーパーもかわして左足でゴールに押し込んだ。前半から新天地での初ゴールを記録し、この得点でチームは2-0とリードを広げている。
そして後半開始から間もなく、再び日本人アタッカーが相手ゴールネットを揺らす。54分、堂安はPA内右サイドでボールを受けると、細かいタッチからまたも左足でシュートを放ち、ゴール反対サイドに流し込んでいる。ディフェンスプレーヤーに囲まれながらもわずかなスペースを見つけ、シュートも遠目を狙いコントロールされた、堂安のテクニックを見せつける一撃となった。
2ゴールを決めた堂安は80分までプレーしており、チームは5-0で快勝し一回戦を突破。移籍後最初のゲームでインパクトを残した堂安のプレーはドイツ国内でも大きく報じられている。
現地メディア『Sportschau』では、「強烈な存在感を発揮していた」と振り返るとともに、「新加入の日本人は、新シーズンで重要な役割を担う可能性を大きく示した」などと賛辞を並べた。
他にも、ブンデスリーガ公式サイトでもこの日の堂安のゴールを特集記事として伝えている。同サイトは、「マイン川の街でのドウアンのスタートは上々となり、同時にフライブルクでの歩みを思い起こさせる。2022/23シーズン、彼はフライブルクでのデビュー戦となったDFBポカールでもいきなり決勝点を挙げ、延長戦で1.FCカイザースラウテルンを下す立役者となった」と前所属でのプレーを回想。
さらに、「その後もブンデスリーガ初戦や欧州カップ初戦で得点を決め、最終的にフライブルクでは公式戦123試合で49の得点関与（ゴール＋アシスト）を記録した」と綴っており、その上で、堂安が残してきたドイツでの足跡を称えながら、移籍初戦のプレーを以下の様に評している。
「日本人選手として非常に有望な数字を残し、今季、フランクフルトが獲得。その初陣での活躍は、クラブが下した投資が正しかったことの裏付けとなり、週末から始まるブンデスリーガへの期待をさらに高めるものとなった」
ブンデスリーガはいよいよ今週末に開幕を迎える。新たなユニフォームを纏った堂安の攻撃的なパフォーマンスは、新シーズンも多くの人々に強い印象を残していくことになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]