鎌倉・大船の立ち飲み生ビール専門店 ”一度つぎ”が心地よい喉越しで最高だった
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川県鎌倉市大船の生ビール専門店『ビールスタンドミナト』です。
3銘柄の個性もクッキリ。感動の“一度つぎ”！
スイングカランから注がれる「一度つぎ」のビールが驚くほど旨い！心地いい喉越しのあと体にビールが染みて旨さが弾けるような……。
スイングカランとは昭和初期に主流だったサーバー。勢いよく注がれ、注ぎ手により良くも悪くも表現されてしまうため、使いこなすのが難しい。「一度つぎ」ならその間わずか4秒ほど。そこで勝負が決まる。
ミルコ 550円、一度つぎ 800円、三度つぎ 800円
ここでは生ビールを大手3銘柄から選べるのだが、ぜひ3つの「一度つぎ」を飲み比べてほしい。サッポロ黒ラベルのバランス、マルエフのまろやかさ、キリンラガーの苦み。それぞれの持ち味がその数秒間で注ぎ分けられ、引き出されている。
いやあ“木村マジック”（店主の名前）だね。この快感、ぜひあなたにも味わってほしい。
店主：木村明宏さん「自分の好きなスタイルをぜひ見つけてください」
大船『ビールスタンドミナト』
［店名］『ビールスタンドミナト』
［住所］神奈川県鎌倉市大船1-8-3天正ビル1階
［電話］0467-39-5989
［営業時間］17時〜21時半 ※土・日・祝は13時〜
［休日］不定休（月が多い）
［交通］JR東海道線ほか大船駅東口から徒歩3分
※画像ギャラリーでは、種類豊富なおつまみの画像をご覧
撮影／西崎進也、取材／池田一郎
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
