3銘柄の個性もクッキリ。感動の“一度つぎ”！

スイングカランから注がれる「一度つぎ」のビールが驚くほど旨い！心地いい喉越しのあと体にビールが染みて旨さが弾けるような……。

スイングカランとは昭和初期に主流だったサーバー。勢いよく注がれ、注ぎ手により良くも悪くも表現されてしまうため、使いこなすのが難しい。「一度つぎ」ならその間わずか4秒ほど。そこで勝負が決まる。

ミルコ 550円、一度つぎ 800円、三度つぎ 800円

『ビールスタンドミナト』（左から）ミルコ 550円、一度つぎ 800円、三度つぎ 800円 「一度つぎ」以外により優しいビールの甘みが感じられる「三度つぎ」、クリーミーな泡自体を味わえる「ミルコ」、一度つぎの泡をクリーミーにした「OFUNAつぎ」など、注ぎ方は全8種類

ここでは生ビールを大手3銘柄から選べるのだが、ぜひ3つの「一度つぎ」を飲み比べてほしい。サッポロ黒ラベルのバランス、マルエフのまろやかさ、キリンラガーの苦み。それぞれの持ち味がその数秒間で注ぎ分けられ、引き出されている。

いやあ“木村マジック”（店主の名前）だね。この快感、ぜひあなたにも味わってほしい。

『ビールスタンドミナト』店主 木村明宏さん

店主：木村明宏さん「自分の好きなスタイルをぜひ見つけてください」

『ビールスタンドミナト』

大船『ビールスタンドミナト』

［店名］『ビールスタンドミナト』

［住所］神奈川県鎌倉市大船1-8-3天正ビル1階

［電話］0467-39-5989

［営業時間］17時〜21時半 ※土・日・祝は13時〜

［休日］不定休（月が多い）

［交通］JR東海道線ほか大船駅東口から徒歩3分

