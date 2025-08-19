新生児７人を連続殺害した疑いで終身刑を言い渡された英国人看護師の近況が話題になっている。

１７日（現地時間）、英紙デイリーメールは、元看護師のルーシー・レトビー被告（３５）が他の収監者に攻撃される可能性があり、２４時間監視を受けていると伝えた。刑務官たちは１５分ごとにレトビー被告の状態をチェックするという。ここまで特別管理を受ける理由は、レトビー被告に恨みを抱いた収監者が多いからだ。

最近、あるレトビー被告の犯罪行為を素材にしたドキュメンタリーが公開され、レトビー被告に対する関心が急増したということだ。レトビー被告は自らすぐに刑務所から釈放される可能性があると勘違いしており、状況がさらに悪化しているとデイリーメールは伝えた。

レトビー被告の犯罪は英国はもとより、全世界を衝撃に陥れたことがある。レトビー被告は２０１５年６月から２０１６年６月まで病院の新生児室で看護師として勤務し、男児５人、女児２人を殺害した。また、赤ちゃんに空気を注入したり、牛乳を強制的に飲ませたり、インスリンを注入したりもした。レトビー被告が殺害された新生児の中には未熟児や双子もおり、生まれて一日で殺害されたケースもあった。

レトビー被告は最後まで犯罪を認めず、周辺の同僚さえもレトビー被告を疑わなかったという。しかし、繰り返される新生児の死に釈然としないことを感じた警察が捜査に乗り出し、真実が明らかになった。

レトビー被告は２０２３年、裁判所で新生児７人を殺害し、８人を殺害しようとした疑いで仮釈放のない終身刑を言い渡された。