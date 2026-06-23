イギリスのスターマー首相が22日、辞意を表明しました。また、後任候補とされているアンディ・バーナム氏は党首選への立候補を表明しています。記者「スターマー首相が出てきました。辞意を表明する演説をこれから行うとみられます」22日、辞意を表明したスターマー首相。先月の統一地方選で与党・労働党が大敗するなどして求心力が急速に弱まっていました。ロンドン市民「新しい首相が誰であれ、計画に忠実で明確なアジェンダを持