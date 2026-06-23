２２日、試合前にウオーミングアップを行うアルゼンチンのメッシ。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）【新華社ダラス6月22日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は22日、米ダラス市のダラス競技場で1次リーグJ組第2戦が行われ、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（左から２人目）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（右端）。