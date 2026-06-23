ルーティンの変化に注目米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦の練習で見せたルーティンの“変化”が話題を呼んでいる。次回登板は24日（同25日）の同カードを予定しているが、通常登板前日に行う“恒例”の動きを2日前に実施したという。いつもと違う光景に、米メディアが注目した。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」公式Xは「ショウヘイ・オオタニは通常、先発登板の前夜にこ