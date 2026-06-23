日本の南の海上に台風7号と台風8号の2つの台風が同時に発生しています。 【画像を見る】“ダブル台風”7号・8号の今後の進路は？ 気象庁によりますと、非常に強い勢力の台風第7号は沖縄や日本の南を経て関東方面へ向かう見込みで、台風第8号はマリアナ諸島から日本の南を経て日本の東方面へ進む見込みだということです。 台風第7号の名称「メーカラー」はタイが提案して「雷の天使」を意味し、台風第8号の名称「ヒ&