パステル×ポムポムプリン♡新作&復刻スイーツが9月限定で登場！

全国の「パステル」から、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」との夢のコラボレーション第2弾が2025年9月1日からスタート。今回のテーマは『WE HUG “PURIN”』。お友だちマフィンの誕生日をみんなでお祝いする限定スイーツやグッズが揃い、心がほっこりするラインナップに。再登場の人気商品に加え、新作も登場するスペシャルな1か月をお見逃しなく♪

再登場の大人気プリン＆ア・ラ・モード

昨年2か月で3万個※1を売り上げた『もぐもぐプリン～ポムポムプリンのおかお～』（880円）は、なめらかプリンにバニラムースを重ねた愛らしい一品。

さらに『ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード』（880円）は、スポンジとホイップにプリンと季節のフルーツをトッピング。

限定デザインのスリーブで華やかに登場します。ケーキもプリンも欲張りに楽しめる贅沢なラインナップです。

タカノフルーツパーラーが贈るシャインマスカットのショートケーキ♡アトレ吉祥寺限定登場

新作の「焼き菓子えほん」やミニプリンも♡

初登場となる『ポムポムプリンの焼き菓子えほん』（800円）は、香ばしいキャラメルアーモンドラスクをえほん型BOXに詰め合わせ。

BOXの中には全3種類のランダムステッカー付きで、思わずコレクションしたくなる可愛さです。

『ポムポムプリンのミニプリン』（500円）は、なめらかプリンにホイップとココアパウダーで描かれた限定デザイン。お誕生日を迎えるマフィンと一緒のデザインも9月限定で登場します。

※1：2025年３月～4月末の売上累計自社調べ

特別セットや限定グッズも手に入れたい！

『ポムポムプリンのまるごとプリンセット』（4,600円）は、人気のコラボスイーツ3種に加え、限定スプーンとエコバッグ付きの豪華仕様。

プリンカラーのエコバッグは普段使いにもぴったりで、マイスプーンと一緒に記念に残せる嬉しいセットです。お気に入りのスイーツとともに、おうちでも特別な時間を楽しんでみてくださいね。

期間限定の幸せを一緒に♡

9月の「パステル」は、ポムポムプリンと“ちむぷり”たちが織りなす心温まるスイーツでいっぱい。

定番のなめらかプリンがキャラクターと出会うことで、笑顔を誘うスペシャルなひとときに変わります。お誕生日のお祝い気分をシェアできるのも、この時期ならでは。

なくなり次第終了なので、ぜひ早めにチェックして、甘くて可愛いコラボ体験をお楽しみください♪