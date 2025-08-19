　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円高の4万3780円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては65.69円高。出来高は9170枚だった。

　TOPIX先物期近は3128ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIX現物終値比7.04ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43780　　　　　 +60　　　　9170
日経225mini 　　　　　　 43775　　　　　 +55　　　134090
TOPIX先物 　　　　　　　　3128　　　　　+4.5　　　 11660
JPX日経400先物　　　　　 28120　　　　　 +30　　　　 641
グロース指数先物　　　　　 804　　　　　　+1　　　　 292
東証REIT指数先物　　売買不成立

