日経225先物：19日夜間取引終値＝60円高、4万3780円
19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円高の4万3780円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては65.69円高。出来高は9170枚だった。
TOPIX先物期近は3128ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIX現物終値比7.04ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43780 +60 9170
日経225mini 43775 +55 134090
TOPIX先物 3128 +4.5 11660
JPX日経400先物 28120 +30 641
グロース指数先物 804 +1 292
東証REIT指数先物 売買不成立
