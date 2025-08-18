「腟がんを疑う症状」はご存知ですか？ステージ別の症状についても医師が徹底解説！

腟がんは、女性特有のがんであり、早期発見が非常に重要となる疾患の一つです。

初期段階では症状がほとんど現れないことが多いため、定期的な検診や自身の体調の変化に注意を払うことが求められます。

この記事では、腟がんについて症状を詳しく解説します。

監修医師：

馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック）

筑波大学医学群医学類卒業 。その後、北海道内の病院に勤務。 2021年、北海道札幌市に「宮の沢スマイルレディースクリニック」を開院。 日本産科婦人科学会専門医。日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会の各会員。

腟がんとは？

腟がんは、女性が罹るがんの中で非常に稀な病気です。女性生殖器がん全体の1-2％を占めるだけにすぎません。この腟がんは、他の部位にもがんが見つかると、その部位でのがんとして扱われることが多いです。

例えば、がんが子宮頸部に及んでいれば子宮頸がん、外陰までの拡がりがあれば外陰がんとして扱われることが多いです。

腟がんの約85％は扁平上皮がんで、その半数以上は70歳以上の高齢者に発症します。

また、ヒトパピローマウイルス（HPV）との関連が指摘されており、腟扁平上皮癌の約8割からHPVが検出されています。腟がんの症状として多いのが、性器からの出血です。

また、がんが大きくなり膀胱を圧迫するようになると、頻尿・残尿感・排尿痛などの症状が現れる場合があります。

腟がんは罹る人が少なくデータが少ないため、他のがんとは異なり、大規模な信頼性のある研究が難しいとされています。そのため、治療は子宮頸がんを基準に行われることが多いのが現状です。

腟がんが疑われる症状

腟がんは、初期段階では症状がほとんど現れないことが多いですが、進行するにつれて以下のような症状が現れることがあります。

出血

異常なおりもの

性交時の痛み

腹痛や腰痛

排尿障害

腟がんのステージ別の症状

腟がんはがんの進行度合いによって、ステージⅠからステージⅣまで分類されています。この各ステージでの特徴についてそれぞれ詳しく解説をしましょう。

ステージⅠ

ステージⅠは、がんが腟壁内に限られている状態です。この時期の5年後生存率は75～95％程度とされています。

この段階では、治療方法として手術が選択されることが多いです。

ステージⅡ

ステージⅡのがんは腟の周囲の組織にも広がっているものの、骨盤の壁には進展していない状態です。

この時期の5年後生存率は50～70％となっています。

ステージⅢ

ステージⅢは、がんが骨盤壁にまで広がっている状態を指します。この段階では治療方法として手術を選択することはまれで、放射線治療を行うことが一般的です。

ステージ3の5年後生存率は30～50％となっています。

ステージⅣ（A期・B期）

ステージⅣは、骨盤を越えて広がっている状態です。骨盤を越えて周辺組織にまで広がっている場合を、ステージⅣのA期といいます。

また、がんが肺や骨など腟から遠く離れた部位にまで転移している状態はステージⅣのB期といいます。

ステージⅣのA期では放射線治療が治療方法として選択される場合が多いです。

それに対して、ステージⅣのB期では、症状を和らげるための緩和ケアが行われます。その場合、放射線治療に化学療法が組み合わせて行われます。ステージⅣの5年後生存率は0～20％です。

「膣がんの症状」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「膣がんの症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

症状が現れずに発症することはある？

馬場 敦志医師

腟がんの初期は症状が現れないことが多いです。

そのため、子宮系の検診で偶然見つかり、発症していたと気づくケースもあります。

定期検診の適切な頻度は？

馬場 敦志医師

子宮頸がんや子宮がん・子宮体がんなど子宮系の定期検診は2年に1回は受けるようにしましょう。

定期検診をすることで腟の状態も一緒に診れ、異変に気づきやすいです。

編集部まとめ

腟がんは、腟の内壁に発生するがんで初期症状は殆ど現れませんが、出血や異常なおりものなどが症状として現れることがあります。

病状や病期に応じて、手術・放射線治療・抗がん剤治療などの治療方法が選択されます。

早期発見・早期治療が重要であるため、定期的な婦人科検診を受けるようにしましょう。そうすることで、初期の段階での発見が期待されます。

