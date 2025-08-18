【1/24 720 ダットサン トラック カスタム '82 （ニッサン）】 8月24日発売予定 価格：3,300円 【1/24 マツダスピード FD3S RX-7 Aスペック GTコンセプト '99（マツダ）】 8月24日発売予定 価格：3,410円

アオシマはプラモデル「1/24 720 ダットサン トラック カスタム '82 （ニッサン）」と「1/24 マツダスピード FD3S RX-7 Aスペック GTコンセプト '99（マツダ）」の出荷を発表した。発売は8月24日頃。価格は「ダットサン トラック」が3,300円。「マツダスピード FD3S RX-7」が3,410円。

「ザ☆チューンドカーシリーズ」は、エアロパーツや社外ホイールでドレスアップした車を集めたスケールカーの定番シリーズ。「1/24 720 ダットサン トラック カスタム '82 （ニッサン）」は720(前期)型グリル、70s 角型ミラー、ロングボードなど時代の雰囲気を追求。クラシック ステアリングホイールが2種類ついているなど、自分のこだわりも追求できる。

「1/24 マツダスピード FD3S RX-7 Aスペック GTコンセプト '99（マツダ）」はマツダスピードフルエアロ仕様。フロントノーズ(タイプGT-C)、サイドスカート(タイプ15th)、リヤスカート(タイプGT-C)、リヤウイング(タイプGT-C)といったパーツを装備した姿を再現している。