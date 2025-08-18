お互いに「ごめん」と言い合い、夫婦として再スタートを切ると決意したできごと｜夫の手取りは18万円【ママリ】
夫の収入をめぐり、ついに「離婚」を切り出されてしまったメイカ。怒りがおさまらないまま荷造りをし、自分の母の元へと逃げ込みます。グチばかりのメイカに対して、母は厳しい現実を突きつけます。
夫の謝罪と新たな決意を聞かされ、メイカも素直になろうと決心。ようやく「ごめん」の一言を絞り出すことができました。
夫に向き合い、今までの言動を反省します。
夫の親せきの結婚式で、夫の低収入を暴露したメイカ。そのときは、まったく悪びれず、むしろ「本当のこと」と言い切るほどでした。ですがようやく、夫の立場になって考え、イヤな思いをさせてしまったことを謝罪します。
一度は本気で離婚を考えた2人でしたが、無事に関係を修復できたようです。
メイカと夫はお互いに謝罪し、これからも一緒にいたいという素直な気持ちを伝え合いました。
お互いの気持ちを尊重し、素直にコミュニケーションを取ることで、2人はお金の問題を共に乗り越え始めました。
不満と感謝、あなたはどっち？
この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。
メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。
家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。
結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。
