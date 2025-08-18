お互いに「ごめん」と言い合い、夫婦として再スタートを切ると決意したできごと｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円のすみれは、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。夫婦喧嘩がエスカレートし、離婚の危機にまで発展したメイカ。実母から現実の厳しさを突きつけられて、自分の考えの甘さを反省します。仲直りしようと思っていた矢先に、夫から謝罪をされて…。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第29話をごらんください。

夫の収入をめぐり、ついに「離婚」を切り出されてしまったメイカ。怒りがおさまらないまま荷造りをし、自分の母の元へと逃げ込みます。グチばかりのメイカに対して、母は厳しい現実を突きつけます。





そして、離婚後の生活を本気で考えたとき、自分1人では何もできないことに気づきます。途方に暮れていたとき、夫が探しに来てくれ、謝罪されます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫の謝罪と新たな決意を聞かされ、メイカも素直になろうと決心。ようやく「ごめん」の一言を絞り出すことができました。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫に向き合い、今までの言動を反省します。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫の親せきの結婚式で、夫の低収入を暴露したメイカ。そのときは、まったく悪びれず、むしろ「本当のこと」と言い切るほどでした。ですがようやく、夫の立場になって考え、イヤな思いをさせてしまったことを謝罪します。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

一度は本気で離婚を考えた2人でしたが、無事に関係を修復できたようです。

©mocchi_kakei

メイカと夫はお互いに謝罪し、これからも一緒にいたいという素直な気持ちを伝え合いました。



お互いの気持ちを尊重し、素直にコミュニケーションを取ることで、2人はお金の問題を共に乗り越え始めました。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）