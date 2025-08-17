美容や健康にまつわるウェブメディア「Kirei Style（キレイスタイル）」を運営するビズキ（東京都渋谷区）が、女性を対象とした「あか抜けるための投資」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

20代は「内面・マインド」、40代は…

調査は2025年4月22日、全国の20〜59歳の女性を対象に、インターネットリサーチで実施。2000人から有効回答を得ています。

全回答者に「自分が“あか抜ける”ために、一番投資すべきだと思うもの」を聞いた結果、最も多かったのは「肌（スキンケア・美容皮膚科など）」（21.7％）でした。次いで、「髪（美容室・カラー・ヘアケアなど）」（18.5％）、「内面・マインド（自信・表情・所作など）」（16.7％）と続いています。

年代別に見ると、年代ごとに優先する項目に差があることが明らかに。他の年代と比較して、最も差が出た項目は「内面・マインド（自信・表情・所作など）」で、20代が最も多く、22.4％を占めました。この結果を受け、同社は「20代では『自信のなさ』や『人と比べてしまうこと』への悩みを抱えやすい世代といえます」「あか抜け＝見た目の変化だけでなく『自分に自信を持つこと』『自分らしさを大切にすること』だと捉える傾向があり、メンタルの安定や自己肯定感の向上が外見にも影響するという考え方が支持されていることが推察されました」と分析しています。

一方、全体の中で最も回答率が高かったのは、40代の「髪（美容室・カラー・ヘアケアなど）」（23.2％）でした。同社は「40代では育児が一段落してくる方も多く、セルフケアに意識を向けるようになったときに、ホルモンバランスなどによる髪質の変化を実感し、髪のメンテナンスへの意識が高まる傾向がうかがえました」とコメントしています。

「あか抜けるため」に最も投資すべきこと、あなたは何だと思いますか？