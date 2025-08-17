ポルノグラフィティ、新曲「THE REVO」がアニメ『ヒロアカ FINAL SEASON』OPテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「THE REVO」（ザ レヴォ）の一部が使用されたデクvs死柄木の最終決戦のシーン満載の本PVも解禁！

ポルノグラフィティの新曲「THE REVO」（ザ レヴォ）がTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマに決定したことが発表された。

『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”は、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載、2024年8月についに完結を迎え、シリーズ世界累計発行部数1億部を突破した堀越耕平氏による漫画作品。

そんな“ヒロアカ”のTVアニメシリーズ最終章が2025年10月4日より毎週土曜夕方17:30に放送され、2016年の第1期から通算8シリーズ放送・配信されてきたTVアニメ“ヒロアカ”がいよいよ完結を迎える。

ポルノグラフィティは、2016年放送の第1期OPテーマも担当し、「THE DAY」はアニメの始まりとともに、作品を盛り上げ、今なお“ヒロアカ”テーマ曲の中としても代表的な1曲として支持される人気楽曲。

あれから約9年、FINAL SEASONにおいて「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いが込められた新曲「THE REVO」。シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディと、”脳内の革命”という印象的なテーマの歌詞となっており、TVアニメの完結にポルノグラフィティとしてどんな色を添えるのか、その全貌に期待と注目が集まる。

さらに、その「THE REVO」の一部を聴くことができ、アニメFINAL SEASONで描かれるデクvs死柄木弔の最終決戦のシーンをふんだんに盛り込んだ本PVも解禁されている。

「THE REVO」は、11月19日にパッケージリリース、アニメの初回放送日に先行配信されることもあわせて発表された。ポルノグラフィティが“ヒロアカ”と歩んだ歴史を振り返りつつ、楽しみに待ちたい。

リリース情報

2025.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「THE REVO」

2025.11.19 ON SALE

SINGLE「THE REVO」

番組情報

読売テレビ・日本テレビ系 TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』

2025年10月4日より放送開始 毎週土曜夕方17:30

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット※一部地域を除く

