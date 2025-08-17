コニカミノルタは、プラネタリウムに活用している特殊なＬＥＤパネルシステムを、展示会や企業のショールーム向けなどに本格販売する。

本業の複合機などで事業環境が厳しさを増す中、ＬＥＤパネルをドーム形や球体といった曲面に設計・施工する独自技術を生かし、販路を多角化して収益拡大を目指す。

コニカミノルタは東京・池袋や名古屋などに直営のプラネタリウムを持つ。従来は投映機で映し出す仕組みだったが、２０２１年、ＬＥＤパネルをドームに貼り付けることで自発光するプラネタリウムを国内で初めて設計・施工した。現在は横浜と名古屋のプラネタリウムで採用している。

同社はドーム形や球体などのＬＥＤパネルに、滑らかに映像を映し出す技術を強みとする。平面のディスプレーに比べ、ドーム形やカーブ形は狭い会場でも効果的に映像を映し出せるため、プラネタリウム以外の用途にも展開できると判断した。

開催中の大阪・関西万博では、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の常設展示で採用された。今後は企業のショールームや博物館、商業施設などでの展示に広げたい考えで、年間１０件以上の採用を目指す。