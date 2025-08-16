日本代表MF佐野海舟が結婚、モデル妻がSNSの2ショット動画を投稿
ファッションモデルの木下桜さん(26)が16日、自身のインスタグラムを更新。結婚相手が代表MF佐野海舟(24)であることを公表した。
今年1月2日、木下さんは自身のインスタグラムで結婚したことは発表。「私ごとですが、昨年結婚いたしました。そして、きちんとみなさまにお伝えできていなかったのですが、現在ドイツに住んでいます」と明かしていた。
過去には夫婦の2ショット画像も投稿されていたが、お相手の顔は画像処理されていた。しかし16日に投稿した動画に佐野が顔出しで登場。2人が仲睦まじい様子でウェディングムービーの撮影をしていた。
佐野は2024年夏から海外挑戦でドイツ・ブンデスリーガのマインツに加入。今年5月からは日本代表にも復帰していた。
