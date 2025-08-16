Ãæ´ÝÍº°ì¡¡KAT¡ÝTUN²ò»¶¤Ëà°Õ³°á¤Ê¶»Ãæ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡×¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤Î²ò»¶¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤ËÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¸ÆüÏ¢Â³Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Ãæ´Ý¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¡£ÑëÆáÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¤á¤ë¡£Ã¯¤«È´¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢À³Ê¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥¤¥Ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤¿¸å¤Ë£±¿Í¤Çµã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤«¤éÃ»¤¯½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ò»¶¤ò³Ð¸ç¡£¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈ¾ÌÌ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¡£¥½¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¤â·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£