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菊池風磨、KAT-TUN解散に意味深コメント「中のことは中にしか分からない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」が27日までに更新された
  • 二宮和也がKAT-TUNの解散に言及すると、メンバーは複雑な表情に
  • 菊池風磨が「中のことは中にしか分からないですから」と話す場面もあった

◆「よにのちゃんねる」でKAT-TUNの解散が話題に

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