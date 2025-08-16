“バカラで106億円熔かした男”で知られる「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）を完全に論破したと報告した。

ひろゆき氏は7月16日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」にMCとして生出演。そこで“ドタキャン”したという参院選の東京選挙区の一部候補を批判していたが、井川氏は「やってることが無くて 口先で言ってるだけのおまえが言うな クソクズめが」とポストしていた。

これを受けて、ひろゆき氏は「この人は、会社のお金を横領して、刑務所に入った以外に何をした人なの？」と応戦。井川氏は「私は横領ではなく、特別背任ですね。そのあたりのアホなネット民と一緒」と訂正していた。さらに実業家・堀江貴文氏は「クズはひろゆきな笑。中身ゼロ」と井川氏側に“加勢”していた。

ひろゆき氏は、井川氏に「弱い犬ほど、よく喚く」と一言。堀江氏に対しては「他人の中身って、誰が決めるんだろう？」と投げかけていた。これに井川氏は「他人の中身は他人が量るんだよ 他人が認めるのがその人間の才能知性 人間の器なんだよ いい歳してそんなことも理解してなかったの？」と返したが、それ以降ひろゆき氏から反応はなかったという。

井川氏は「あんまり叩きのめすと、次から絡んでくれなくなるからイヤなんだけど。これで1年ぐらいは相手してくれないかな?さびしいな」と笑顔で語っていた。