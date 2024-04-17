「106億円を熔かした男」こと、大王製紙の社長と会長を務め、カジノに自社の資金をつぎ込んで実刑判決を受けた井川意高（もとたか）氏（59）が17日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。家族の資産を明かすなどして、一部の臆測を一蹴した。井川氏は12日に「緊急動画」として自身のYouTubeを更新。銀行詐欺容疑で米連邦地検から訴追されたドジャース大谷翔平投手（29）の元通訳、水原一平氏（39）がスポーツ賭博で約1億8300万ド