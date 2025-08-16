清水vs横浜FM スタメン発表
[8.16 J1第26節](アイスタ)
※18:30開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 70 高木践
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
MF 47 嶋本悠大
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 14 山原怜音
DF 28 吉田豊
MF 6 宮本航汰
MF 11 中原輝
MF 33 乾貴士
FW 23 北川航也
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 11 ヤン・マテウス
MF 14 植中朝日
MF 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
控え
GK 21 飯倉大樹
MF 17 井上健太
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 41 松村晃助
MF 45 ジャン・クルード
MF 47 山村和也
FW 48 谷村海那
監督
大島秀夫
