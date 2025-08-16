省スペース×高機能！コーヒーもお茶もベストな温度で！【山善】のスタイリッシュなコンパクト電気ケトルがAmazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
コーヒーもお茶もベストな温度で！【山善】のスタイリッシュなコンパクト電気ケトルがAmazonで好評販売中！
オシャレなデザインがインテリアとしても映える電気ケトル。1200ワットのハイパワーで素早い沸騰を実現。フタと本体の下部にはデザインのアクセントになる光沢のあるリングをほどこし、高級感あふれるデザインでお部屋のインテリアにも馴染む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
50~100℃の間で1℃単位で温度設定が出来るので、飲み物によって最適温度な温度でより美味しく。
細口ノズルで湯量のコントロールが容易にできる。握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。
→【アイテム詳細を見る】
保温機能もついているのでお気に入りの湯温をそのままキープ。蓋の縁をシリコンにしたことによって、従来品より簡単に蓋の開閉ができる。
コーヒーもお茶もベストな温度で！【山善】のスタイリッシュなコンパクト電気ケトルがAmazonで好評販売中！
オシャレなデザインがインテリアとしても映える電気ケトル。1200ワットのハイパワーで素早い沸騰を実現。フタと本体の下部にはデザインのアクセントになる光沢のあるリングをほどこし、高級感あふれるデザインでお部屋のインテリアにも馴染む。
→【アイテム詳細を見る】
50~100℃の間で1℃単位で温度設定が出来るので、飲み物によって最適温度な温度でより美味しく。
細口ノズルで湯量のコントロールが容易にできる。握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。
→【アイテム詳細を見る】
保温機能もついているのでお気に入りの湯温をそのままキープ。蓋の縁をシリコンにしたことによって、従来品より簡単に蓋の開閉ができる。