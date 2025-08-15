この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「夫から突然『離婚したい』と言われた時の最強対処法！」と題し、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで妻の立場で取るべき具体的な対応策について語った。動画冒頭、岡野氏は「夫から突然離婚したいって言われたら、奥さんパニックになりますよね」と、多くの女性が想像もしないタイミングで離婚を切り出され、冷静さを失いがちだと指摘。「そんな時こそ、感情的にならず、誰をどう味方につけるかを本当は冷静に考えることが大切」と強調した。



特に岡野氏は「夫の両親に相談してもいいんです」としながらも、「夫の悪口や不平不満は絶対にタブー」とアドバイス。自身を正当化したり、夫を一方的に責めたりするのではなく、「夫はずっと優しくて、とてもいい人だったのに、急にこんなこと言っちゃって、私も反省するところがある」と、謙虚な姿勢で挑むことの重要性を説いた。加えて、「お父さん、お母さん、私が直すべきところは直しますから、協力してくれませんか」と低姿勢で協力を仰ぐと、夫の両親が味方になりやすい傾向にあるという。



また、夫の両親との交流が薄い場合でも、「今からでも遅くないからお中元やお歳暮を送る、心のこもったプレゼントを贈るなど、まずは義両親への気持ちを形にすることが大切」と岡野氏。さらに、「行く時には必ず自分にも非があることを示し、低姿勢を貫くことが鉄則」とし、「私はお父さんお母さんの大切な息子を大切に思っています」と伝えることで、義両親の協力を得やすくなるとした。



そして、効果的なお願いの仕方については、「声を詰まらせて涙ぐむなど、相手の同情を誘うような演出も大事」と岡野氏。「本気でこのご両親の力を借りようと思って感動してもらうことが大切」とし、家と家のつながりを意識した誠意ある対応が、夫婦関係修復の鍵だと語った。「ご両親の力はものすごく百人力ぐらいな効果があるので、使わない手はありません」とその威力を強調した。



動画の最後では、「うちの離婚救急隊では、ご両親とカウンセラーが一丸となって多くの成功事例を持っています。お悩みの方はぜひご相談ください。きっと解決への糸口が見つかります」と、同様の悩みを持つ視聴者にエールを送った。