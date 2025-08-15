¹Ã»Ò±à¤ÇÎ®¤ì¤¿¡È¶Ã¤¤Î¹»²Î¡É¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Îºî¼Ô¤ËÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×
ÌÀË¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï15Æü¤ËÂç²ñÂè10ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Âè3»î¹ç¤ÇÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬º´²ìËÌ¤Ë6-1¤Ç¾¡Íø¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¹»²Î¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸«¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀË¤¬ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢Î¾¹»¥Ê¥¤¥ó¤¬·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¤È¡¢ÌÀË¤ÏåºÎï¤ËÀ°Îó¤·¤Æ¹»²Î¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¥Ý¥Ã¥×¥¹Ä´¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë¤³¤À¤Þ¤¹¤È¡¢NHK¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤ÏÌÀË¤Î¹»²Î¡ÖÌÀÆü¤Ø¤ÎÎ¹¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¡Öºî¶Ê¡¡Æî¤³¤¦¤»¤Ä¡¡ºî»ì¡¡Æî°éÂå¡×¡£¹»²Î¤Ï¿Íµ¤²Î¼ê¤ÎÆî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤·¡¢ºÊ°éÂå¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÌÀË¤Ï¶å½£¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾Ìç¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹»²Î¤Ï²¿ÅÙ¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¥Þ¥¸¡©¡×¡Ö¹»²Î¤¬Æî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤óºî¶Ê¤Ê¤Î¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¹Ä´¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÌÀË¤Î¹»²Îºî¶Ê¼Ô¤ÏÆî¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Í¡×¤ÈSNS¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¾¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÀË¤Î¹»²Î¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö±üÍÍ¤¬ºî»ì¤µ¤ì¡¢¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤µ¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¹»²Î¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÌÀË¹â¹»¤Î¹»²Î¤Ï¥¨¥â¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¹»²Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡×¤È¾Î»¿¤â»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÌÀË¤¬5²ó¤Ë3ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢7²óÎ¢¤Ë¤Ï2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î»ûËÜÍª¿¿Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¤É¤¦¤Ë¤«Î¿¤¤¤À¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¡È¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿2007Ç¯°ÊÍè¤Î½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´²ìËÌ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë