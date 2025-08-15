ノッティンガム・フォレストは積極的な補強を行っている。



『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、N・フォレストはイプスウィッチ・タウンに所属する21歳のU-21イングランド代表MFオマリ・ハッチンソンの獲得が迫っているという。



現在21歳のハッチンソンはチェルシーやアーセナルの下部組織で腕を磨いた左利きのアタッカー。2022年にアーセナルからチェルシーに復帰した同選手はチェルシーの層の厚さを前に出場機会を掴めず、経験を積むため、23-24シーズンは英2部のイプスウィッチへレンタル移籍をすることに。レンタル先のイプスウィッチでは2部チャンピオンシップで全44試合に出場し、10ゴール5アシストを記録するなど大活躍を見せてクラブの1部昇格に大きく貢献。昨夏には完全移籍で加入しており、昨季もプレミアリーグ30試合に先発出場して3ゴール2アシストと降格したイプスウィッチの攻撃を牽引していた。





With 42.8% of the vote, Omari Hutchinson's strike against Sheffield Wednesday is the @TuffStuff_UK Goal of the Month for March! pic.twitter.com/j2WHDgIFaa — Ipswich Town (@IpswichTown) April 5, 2024

そんなハッチンソンだが新シーズンもプレミアリーグでプレイする可能性が高まっている模様。同氏によると、N・フォレストとイプスウィッチはハッチンソンの移籍に関して移籍金3750万ポンドで合意したとのこと。ハッチンソンとN・フォレストの個人合意も問題はなく、残すはは契約の細部を詰めるのみだという。イングランド屈指の逸材であるハッチンソンだが果たして今夏N・フォレスト入りは実現するのだろうか。