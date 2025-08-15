N・フォレスト、イプスウィッチのU-21イングランド代表MFハッチンソン獲得が濃厚に 移籍金3750万ポンドで合意と英メディア
ノッティンガム・フォレストは積極的な補強を行っている。
『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、N・フォレストはイプスウィッチ・タウンに所属する21歳のU-21イングランド代表MFオマリ・ハッチンソンの獲得が迫っているという。
現在21歳のハッチンソンはチェルシーやアーセナルの下部組織で腕を磨いた左利きのアタッカー。2022年にアーセナルからチェルシーに復帰した同選手はチェルシーの層の厚さを前に出場機会を掴めず、経験を積むため、23-24シーズンは英2部のイプスウィッチへレンタル移籍をすることに。レンタル先のイプスウィッチでは2部チャンピオンシップで全44試合に出場し、10ゴール5アシストを記録するなど大活躍を見せてクラブの1部昇格に大きく貢献。昨夏には完全移籍で加入しており、昨季もプレミアリーグ30試合に先発出場して3ゴール2アシストと降格したイプスウィッチの攻撃を牽引していた。
イングランド屈指の逸材であるハッチンソンだが果たして今夏N・フォレスト入りは実現するのだろうか。
With 42.8% of the vote, Omari Hutchinson's strike against Sheffield Wednesday is the @TuffStuff_UK Goal of the Month for March! pic.twitter.com/j2WHDgIFaa— Ipswich Town (@IpswichTown) April 5, 2024